Juliette e Neymar se encontram e postam fotos juntos nas redes sociais

Juliette Freire e Neymar Jr. estiveram juntos nesta quinta-feira (22) e publicaram fotos no Instagram. A campeã do BBB 21 e o jogador do Paris Saint-Germain (PSG) e da Seleção Brasileira já haviam prometido o encontro.

Na legenda, Neymar escreveu: "De Juliette com a Juliette", se referindo à marca de óculos que o nome parecido com o da paraibana. "Aposta paga", publicou a ex-BBB em seu perfil.

A aposta é referência à promessa de Neymar de presentear Juliette com "um óculos de moleca doida", segundo a vencedora do BBB 21. "Vou te mandar, Juju, e você vai ficar on", avisou o atleta.

Reação nas redes sociais

Após a publicação dos registros, milhares de comentários se referiram aos dois como casal e criaram até nome de "shipp" romântico. "Meu casal Jamar" e "Neyliette", foram algumas das reações.

Juliette ainda comentou na foto de Neymar: "Eu avisei que o Neymar torcia para mim". "É nois, parça (sempre quis falar isso kkkk)", seguiu a paraibana.

O cantor Bruninho Cerri brincou sobre o encontro: "Vai sobrecarregar os servidores do Instagram essa foto". Dennis DJ também entrou na onda e disse: "Eita! Não abriu aqui, que são? Pesada".