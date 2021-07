Juliette comenta foto de Rodolffo usando calção de cactos e recebe convite do cantor

Juliette, campeã do Big Brother Brasil 21, usou as redes sociais para comentar uma foto postada pelo cantor Rodolffo Matthaus, ex-colega de confinamento, e recebeu um convite do sertanejo para visitar Goiás. No post, ele aparece usando um calção estampado com imagens de cactos, planta espinhenta típica da região Nordeste e que se tornou símbolo da advogada paraibana durante o reality show e nome dado aos fãs dela.

“Domingou!”, legendou o artista, que aproveitou o Sol de Goiânia no domingo (18). A maquiadora, então, reagiu curtindo e comentando a publicação.

“Como comentar algo sobre os cactos sem o povo tirar onda com a gente?”, escreveu ela. Depois, o cantor sertanejo respondeu chamando Juliette para visitar o estado onde ele mora. "Ouuu, cê marcou agora tem que vir comer o frango caipira no fogão a lenha aqui no Goiás! Arruma tempo aí!".

Os fãs que torcem pelo relacionamento amoroso entre os dois desde quando eles estavam no programa também interagiram no post.

"Vocês dois amam enlouquecer as rodettes (junção dos nomes de Rodolffo e Juliette)", afirmou uma internauta. "Quero ver vocês dois juntos", disse outra. "Foi liberado shippar agora, né?", brincou uma fã sobre a conversa dos ex-BBBs.