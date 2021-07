Juliette rebate Val Marchiori após socialite dizer que ela não é rica; veja resumo

Juliette Freire, campeã e fenômeno do BBB 21, rebateu declaração da socialite Val Marchiori na última terça-feira (6). Questionada em entrevista se a paraibana seria rica, Marchiori disse que não e comparou valores adquiridos por ela desde a saída do reality show.

O momento aconteceu durante entrevista de Val a Maurício Meirelles. Na ocasião, ele chegou a estimar que o patrimônio atual de Juliette chega a cerca de R$ 5 milhões.

"Rica não é, né queridinho, acabou de ganhar o 'Big Brother', rica o quê. Isso é ser rica? Não, não dá nem um apartamentozinho no Jardins", disse a socialite.

Juliette, que não falou abertamente sobre o assunto, comentou o caso em perfil no Instagram.

"Rica de valores e bom senso. Já precisei lutar para sobreviver, para ter educação ou até para ganhar um 'BBB', mas para ser mais ou menos rica eu passo! Hoje eu luto para evoluir cada dia mais. Um xêro", escreveu.

Foto: reprodução/Instagram

O comentário teve milhares de curtidas e diversos usuários defenderam a postura de Juliette diante das declarações.

Resposta de Marchiori

Logo após a divulgação do comentário, Val Marchiori divulgou vídeo nas redes sociais para se desculpar com a vencedora do BBB 21.

"O que eu quis dizer é que você não está tão rica quanto merece. Você merece ser minha vizinha, merece o mundo. Foi uma brincadeira", completou na gravação.

Ainda no pedido de desculpas, Marchiori chegou a dizer que as duas são "ricas em valores", já que reconhecem a importância do trabalho. Por fim, ela chegou a dizer que deseja encontrar Juliette e que torceu pela advogada durante o programa.