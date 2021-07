Alê Oliveira diz ter ficado com Juliette antes do BBB 21 e nega brincadeira sobre beijos

O influenciador e dançarino paraibano Alê Oliveira virou assunto na Internet ao revelar que já ficou com a ex-BBB Juliette Freire. Segundo ele, que participou da gravação de um podcast, o momento aconteceu antes que ela entrasse no confinamento do BBB 21.

Os dois teriam se conhecido em uma reunião de amigos que aconteceu na casa de Juliette, ainda no começo da pandemia de Covid-19 no Brasil, enquanto as lives musicais começaram a ser apresentadas no Youtube.

Alê contou que os dois ficaram no local e, logo depois, foram para outro lugar mais reservado. Mesmo assim, não deu detalhes de como teria sido a interação após o encontro.

Legenda: A vencedora do BBB 21 não se pronunciou sobre o assunto Foto: reprodução/Instagram

"Ficamos na house (casa) dela, naquela live de cantores, acabou que a gente foi tomar vinho...", falou também completando que foram para o motel no carro da advogada.

Recentemente, os dois se reencontraram na última live do cantor Wesley Safadão, que ocorreu na Paraíba, no último dia 19 de junho.

Brincadeira de amigos

Ainda durante a gravação, Alê Oliveira ficou constrangido com as perguntas feitas por um amigo que também participava da entrevista. Em clima de descontração, um deles chegou a dizer que Juliette teria feito 'beijo grego' no rapaz.

Sem negar, Alê continuou a entrevista e chegou até mesmo a afirmar que ficaria com a vencedora do reality show novamente. Entretanto, por meio das redes sociais, ele negou a história.

"Foi uma brincadeira de mau gosto, eu e a Ju ficamos antes do programa que não tem nada a ver hoje. Os meninos comentaram do nada isso e eu nem esperava. Espero que parem de postar sobre isso", comentou.