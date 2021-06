Juliette confirma presença em live de Wesley Safadão, com Alceu Valença

Juliette, campeã do BBB 21, anunciou nas redes sociais que fará uma participação especial com Alceu Valença na live de Wesley Safadão, marcada para 19 de junho. A programação faz parte do São João de Campina Grande, cidade natal da paraibana.

Durante o reality show, a advogada falou sobre os festejos da cidade, que são conhecidos como o "Maior São João do Mundo". O convite partiu de Wesley Safadão, e o evento virtual marcará a volta de Juliette à Paraíba.

Homenagem

Ela será homenageada no São João 2021 de Campina Grande com uma vila, que receberá o nome da ex-BBB. Será na Vila Sítio São João, de onde os shows com artistas nordestinos serão realizados e transmitidos na internet.

"Minha gente, vocês já sabem que o mês de junho é o meu xodó e eu, como boa paraibana, espero o ano inteiro para que chegue essa época linda. Dessa vez, infelizmente vai ser diferente, não vamos estar juntinhos".

São João diferente

"Mas vai ter forró do mesmo jeito, cada um na sua casa. Afasta o sofá, faz uma comida de milho e curte o São João. Eu recebi o convite de uma pessoa que sou fã, para participar de um projeto lá na minha terra, Campina Grande, onde já estive por vários anos curtindo os shows dele, o tal do Wesley Safadão".

"Eu vou voltar à minha terra em grande estilo, com coração cheio de gratidão e amor, e com vontade de fazer uma festa bem linda para vocês assistirem de casa. Vou logo adiantar que estarei com ninguém mais, ninguém menos que Alceu Valença", disse.

Live de Elba Ramalho

Na noite do último domingo (6), durante a live de Solange Almeida, que teve a participação de Elba Ramalho, Juliette pediu para fazer parte da apresentação da cantora paraibana, que acontece tradicionalmente no dia 23 de junho, data que marca a véspera de do Dia de São João.

"Quando eu fecho os meus olhos, eu me lembro da minha infância e dos muitos anos que eu curti o São João da minha amada Campina, ao som de Elba Ramalho, com aquela música 'Olha pro céu meu amor, veja como ele tá lindo'. E pra mim é um sonho, uma memória afetiva, e eu quero pedir à minha rainha Elba, a honra de cantar com ela, contigo, com você na sua live, na minha cidade, na nossa cidade, na nossa Campina Grande, ao som da música que marcou minha vida, que eu carrego num lugar muito bonito do meu coração", afirmou a advogada.

O pedido foi aceito por Elba Ramalho. “Uma grande guerreira, uma grande beleza paraibana. Muita representatividade, um bom gosto musical incrível. Vai ser a maior emoção da minha vida”, declarou a artista.

