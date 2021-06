Juliette Freire vai cantar com Gilberto Gil em live junina

A campeã do BBB21, Juliette Freire, já tem data marcada para a estreia como cantora. A advogada e maquiadora fará uma participação especial na live junina do cantor Gilberto Gil, marcada para o próximo domingo (13), Dia de Santo Antônio, a partir das 18h.

O show será exibido pela Globoplay, do qual Juliette é embaixadora, com sinal aberto para não assinantes. Também haverá transmissão simultânea no canal pago Multishow.

O anúncio foi feito neste sábado (5) em publicação nas redes sociais. Em vídeo publicado pelo perfil oficial do Globoplay, é possível ver a ex-BBB ensaiando com o cantor e compositor baiano. Os dois cantam juntos "Esperando na Janela".

Em seu perfil, também Juliette publicou uma foto com Gil. "Bença, padin?", escreveu na legenda.

"Hoje eu consegui sentir toda essa energia e amor. Parece um sonho! Eu já estou ansiosa", comentou também.

Juliette cantora

Durante sua participação no BBB, Juliette costumava ser elogiada pelos telespectadores sempre que cantava. Diversas músicas que ela cantarolou na casa chegaram a disparar em plataformas de áudio.

Mesmo sem ter nada gravado, Juliette ganhou um perfil verificado no Spotify ainda durante o confinamento. Ao sair do programa, ela disse que poderia estudar para se tornar cantora.

Gilberto Gil, por sua vez, informou que dará mais detalhes sobre a apresentação durante participação no programa Encontro (Globo) de segunda-feira (7).