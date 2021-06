Juliette assina contrato com a Globo e vai anunciar projetos na próxima semana

A paraibana Juliette Freire, vencedora do BBB 21, é a mais nova contratada da Rede Globo. A novidade foi anunciada nesta quinta-feira (3) por meio das redes sociais e em participação dela no programa 'Mais Você', com Ana Maria Braga.

Até o momento, conforme as informações oficiais, a também advogada terá o cargo de embaixadora do Globoplay. "Não tem mais BBB, mas tem eu de embaixadora do Globoplay. Que alegria me sentir em casa nessa plataforma que mostrou um pouquinho de quem eu sou e que agora é minha parceira aqui fora também", escreveu em legenda no Instagram.

Legenda: Juliette divulgou a novidade em publicação nas redes sociais Foto: reprodução/Instagram

O anúncio confirma que a campeã da 21ª edição do reality show deve participar de campanhas, além de promover a plataforma de streaming nas redes sociais.

Segundo a novidade, já confirmada em contrato, ela também deve integrar novos projetos de conteúdo do Globoplay e dos Canais Globo. A expectativa é de que eles sejam anunciados na próxima semana.

Juliette no 'Mais Você'

No entanto, essa não foi a única aparição de Juliette aos fãs nesta quinta (3). Convidada do 'Mais Você', de Ana Maria Braga, a paraibana comentou como tem optado por gerir a carreira no pós-BBB.

Ao brincar dizendo não saber ainda o que vai fazer na Globo, ela deixou opções abertas a carreira na TV e na música.

"Atriz, eu não sei, vai ser mais difícil. Mas eu estudo e faço, o que quiser, eu estou aí. Música, TV, o que botar eu estou feliz, porque eu amo isso e quero fazer o melhor. O meu público merece... O nosso público, porque agora eu sou Globo", relatou.

Ana Maria Braga e @juliette agora são colegas de firma! 🌵 Saiba mais sobre o anúncio da novidade do @globoplay aqui 👉 https://t.co/72fbTdq3cE #MaisVocê pic.twitter.com/0ADps0F35f — Mais Você (@MaisVoce) June 3, 2021

Ana Maria Bagra, inclusive, riu junto da nova estrela ao lembrar que ambas compartilham algo em comum. "Agora nós somos colegas de firma!", brincou a apresentadora.

Contrato com a Globo e mais...

Ainda durante o bate-papo, Juliette aproveitou para revelar detalhes de como lida com a fama. Atualmente, ela acumula pouco mais de 30 milhões de seguidores no Instagram, por exemplo.

Juliette Freire Campeã do BBB 21 "Faço muitas fotos, fecho muito contrato, tomo decisões, estou gravando as publicidades que eu escolhi. Estudo um pouco, faço aula de teatro…".

Sobre os planos, ela deixa bem claro que o futuro deve ser extremamente bem calculado. "Por mim eu faria tudo, mas estamos organizando o que é melhor pra gente. Estamos decidindo o que meu público quer", pontuou.