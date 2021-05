Juliette se emociona ao reencontrar a mãe depois de 100 dias confinada no BBB 21

Depois de passar 100 dias confinada no Big Brother Brasil (BBB) 21, Juliette reencontrou a mãe, Fátima Freire, na noite da última quinta-feira (6). Nas redes sociais, a campeã do reality show publicou uma foto das duas abraçadas, na qual a advogada e maquiadora apareceu emocionada e chorando.

"O grande encontro com Mainha", legendou a vencedora da 21ª edição do BBB. Em 15 minutos, o post ultrapassou a marca de 1,5 milhão de curtidas.

Legenda: Post Juliette no Instagram Foto: Reprodução

A agora ex-sister se tornou recordista mundial de likes no Instagram. Em três minutos, um post dela rendeu um milhão de curtidas.

Quem teve a conquista antes de Juliette foi a cantora Billie Eilish, quando computou um milhão de curtidas em cinco minutos no dia em que postou seu ensaio para a revista Vogue britânica. Em menos de 24 horas, a artista perdeu o posto para a paraibana.

Perto de bater novo recorde

A publicação que anunciou Juliette como a nova milionária do Brasil se aproxima de bater um novo recorde do mesmo post de Billie Eilish.

Em 26 minutos, a advogada e maquiadora ela anotou mais de 4,8 milhões de likes, enquanto a publicação da cantora teve 7,4 milhões em oito horas no ar.

Vencedora com mias de 90% dos votos, a paraibana tem mais de 27 milhões de seguidores no Instagram, que foram conquistados ao longo do programa.

Gerenciamento das redes sociais

Na última quarta-feira (5), Juliette falou para a apresentadora Ana Maria Braga, no Mais Você, que antes do BBB, a conta dela na rede social mencionada tinha 3 mil seguidores.

"Eu nunca fui ativa nas redes. Tinha 3 mil seguidores. Tinha vergonha de fazer stories e minhas amigas cobravam para que eu fizesse mais".

Trajetória no BBB

Participante emblemática e presente na maioria das narrativas do BBB 21, Juliette se consagrou como um fenômeno dentro e fora da "casa mais vigiada do Brasil". Ela sai do reality com mais de 23 milhões de seguidores no Instagram.

Um começo de jogo difícil fez a paraibana cair nas graças do Brasl. Mas, nem sempre foi assim. O flerte com Fiuk fez Juliette ser taxada como inconveniente e insistente. Logo ao entrar na casa principal e encontrar todos os jogadores, mais um baque.

A sister, por seu jeito expansivo e voz alta, não conseguiu ser entendida pela maioria dos participantes. Ela foi alvo de diversos ataques e tramas por parte do conhecido "grupão de vilões".

Rejeitada

No entanto, o fenômeno Juliette se formou com a mesma facilidade nas primeiras semanas de reality show. Enquanto sofria com o isolamento dos colegas de competição, Juliette foi questionada pelo sotaque, pelas brincadeiras na casa e até mesmo pela inteligência.

Milhões de fãs se compadeceram com a situação de Juliette e uma legião de apoiadores, chamados "cactos", em referência à nordestinidade da paraibana, se formou.