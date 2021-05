Juliette é chamada para atuar em clipe com Luan Santana e recebe convite de gravadora

A campeã do Big Brother Brasil (BBB) 21, Juliette Freire, foi convidada por Luan Santana para estrelar o clipe da sua nova música de trabalho, "Morena". Além disso, a paraibana também foi chamada pelo presidente da Sony Music Brasil, Paulo Junqueiro, para trabalhar no ramo musical.

Convites foram repassados por Luan Santana durante o reencontro dos brothers do BBB 21 no programa "BBB: A Eliminação", no canal Multishow, na noite desta quarta-feira (5).

"Rapaz, você sabe que há uns dois meses, eu tive uma ideia, mas era impossível contar porque ela tava confinada, agora dá pra eu contar essa ideia: Ju, tenho uma música nova que se chama “Morena”, que eu compus com seu amigo, vai ser minha próxima música de trabalho, esperei esse momento pra te chamar pra ser a minha ‘Morena’ do meu videoclipe", comentou Luan ao chamar Juliette para contracenar com ele no videoclipe.

A paraibana expressou seu sentimento de fã e falou da beleza do cantor em festas. Internautas nas redes sociais, inclusive, "shipparam" o casal, pedindo para que Luan notasse Juliette fora da casa.