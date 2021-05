Veja quem são os 'dummies' que dançaram na final do BBB 21 com Rafael Portugal

Personagens clássicos das edições do Big Brother Brasil (BBB), alguns "dummies" tiveram a identidade revelada. Os mascarados dançaram com Rafael Portugal na final do BBB 21 e, nesta quarta-feira (5), vídeo onde eles tiram a máscara para dançar foi divulgado.

O perfil oficial do TikTok publicou o momento descontraído: "Será que agora já posso mostrar quem eram os dummies?".

VEJA OS DUMMIES DO BBB DANÇANDO:

"A sarrada dos dummies", brincou um dos mascarados, Thadeu Torres. Ele revelou, em resposta a seguidores das redes sociais, que eles só podiam revelar quem são após o fim da edição que foi ao ar nessa terça-feira (4), findando com Juliette Freire campeã.

Legenda: Rafael Portugal reuniu os "dummies" em clipe especial Foto: Reprodução/Instagram

Memes não faltaram na internet sobre a aparência dos dançarinos. "O Gil tem toda razão de querer pegar os dummies do BBB", brincaram diversos usuários no Twitter. Durante o confinamento, o participante Gilberto "flertou" algumas vezes com os dummies.

Após sair do programa, Gil caiu nas graças dos dummies e tirou uma foto no colo deles.