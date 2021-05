Campeã do BBB 21, Juliette brinca com equipe de redes sociais: 'perguntei quem paga esse povo'

Campeã indiscutível do BBB 21, Juliette está encantada com o sucesso pós-reality, mas explica não ter se preparado para tanto alcance. Dona de uma equipe grande de redes sociais, ela gosta de brincar com toda a repercussão. "Já perguntei logo quem tava pagando esse povo! A não ser que seja com meu prêmio, aí lasca", disse, em meio as risadas, após ser questionada sobre os pelo menos 18 administradores dos perfis dela.

Mesmo com ar de diversão, ela já entendeu da força-tarefa construída para manter a relevância da participação que teve na "casa mais vigiada do Brasil". Ainda assim, parece surpresa ao lembrar que deixou apenas uma senha, anotada em um papel, para os amigos Deborah Vidjinsky e Huayna Tejo. Os dois são os principais responsáveis pelo trabalho de marketing envolvendo a paraibana.

"Eles dois acreditam muito em mim. Eu ia fazer concurso e eles sempre acreditavam na minha capacidade, então confiava demais. Como não tinha pretensão de estourar, eu deixei minha senha com eles. Foram eles que fizeram tudo isso", agradece agora, ao ver o número crescente, já acumulando mais de 26 milhões de seguidores.

Legenda: Juliette já bateu a marca de 26 milhões de seguidores Foto: reprodução/Instagram

Para administrar o sucesso, claro, a equipe continua, mas Juliette faz piada ao tentar entender como deve ser daqui para frente.

"Me disseram que tinha até gente voluntária fazendo esse trabalho para mim. Ainda estou entendendo como esse povo está sendo remunerado, te juro, mas vamos resolver isso", se divertiu novamente, mesmo desnorteada com tantas questões.

Carreira artística?

A mais nova milionária do país também está confusa sobre qual caminho seguir. Cantora, influenciadora, delegada, artista de novela? Juliette não decidiu ou sequer pensou exatamente qual rumo tomar após vencer o maior reality show veiculado em solo brasileiro.

Juliette Freire Campeã do BBB 21 "Agora, por exemplo, eu tenho planos urgentes de ajudar na saúde da minha mãe, de estabilizar minha família, poder ajudá-los financeiramente".

Ainda assim, já chegou a se questionar sobre os planos de antes. "Admiro muito a carreira jurídica, era meu sonho, mas acho que isso não dá mais, né? As pessoas já me conhecem de todas as formas, de biquíni, chorando, e estão me amando. Eu estou achando o máximo", diz empolgada.

Com convites para parceria de cantores como Luan Santana, além de dezenas de músicas dedicadas a ela, a maquiadora também cogita se arriscar, mesmo que minimamente, por esse novo universo.

Legenda: Juliette conversou com jornalistas e falou sobre a relação com a música

"Sempre gostei muito de música, mas como profissão não, era como ar! Cantava ali para relaxar, para lembrar as minhas raízes, das músicas que eu gosto. Para seguir aí, teria que estudar, que aprender muito", opina. Apesar disso, confirma com fervor que aceitaria de cara uma parceria com a voz de 'Meteoro da Paixão'.

Nordeste na veia

E assim como não consegue fugir de questões como essa, Juliette também não cansa de falar da relação com a Paraíba, estado onde nasceu. Nessa linha, a ex-sister aponta necessidade quase intrínseca de mostrar como as raízes nordestinas a moldaram e devem continuar fazendo parte da figura que propõe.

Legenda: Juliette chegou a chorar no confinamento ao lembrar da Paraíba e do Nordeste Foto: reprodução/Gshow

"Um dos meus propósitos ali era justamente mostrar essa minha cultura. Sou apaixonada, não é demagogia, alegoria, eu respiro muito a cultura nordestina", confirma com orgulho evidente.

Na amizade com Gilberto, que é de Pernambuco, Juliette chegou a ter momentos profundos e de brincadeiras sobre a região. Em um deles, chegaram a citar o programa 'Nas Garras da Patrulha', veiculado pela TV Diário.

Inclusive, nesse ponto, lembra de experiências no confinamento. "Sonhei demais com aquela festa do líder para mostrar os elementos da minha cultura. Quando eu não tive, eu fiquei arrasada, me senti uma vergonha para vocês do Nordeste", lamenta.

Entretanto, com todo espaço alcançado por ela na Internet, não deve faltar oportunidade de escancarar ainda mais esse lado. "O que eu puder fazer para ajudar a cultura nordestina, da mulher, para todas as causas que acredito, vou doar minha vida, minha visibilidade para tudo isso", reforça.

Final do BBB 21

Legenda: Juliette recebeu 90,15% dos votos do público do BBB 21 Foto: reprodução/Gshow

Com 90,15% dos votos, Juliette Freire recebeu o título de vencedora do Big Brother Brasil 21. A paraibana foi anunciada como a 1ª colocada na noite desta terça-feira (4) e ganhou R$ 1,5 milhão, além de carro zero km.

O 2º e o 3º lugar do reality ficaram com Camilla de Lucas (5,23%) e Fiuk (4,62%), respectivamente. Os dois levaram quantias menores para casa, mas também saíram premiados com R$ 150 mil e R$ 50 mil.