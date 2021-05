Fiuk fala de depressão e rebate, aos risos, críticas sobre dificuldades: 'não recebo mesada'

Finalista e 3º colocado do BBB 21, Fiuk já diz com clareza como o reality será transformador na carreira como artista. Porém, ainda deve responder bastante sobre as dificuldades citadas nos discursos pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Sobre rumores de que recebia quantia do pai, Fábio Jr., ele não hesita ao rebater. "Sou emancipado desde os meus 16 anos, não recebo mesada. Já faz tempo que vivo do meu trabalho", contou, aos risos, em coletiva nesta quarta (5), horas depois do desconfinamento.

No fim da noite de terça (4), Fiuk ouviu discurso de Tiago Leifert, recebeu 4,62% dos votos do

público e viu a paraibana Juliette ser consagrada campeã desta edição do Big Brother Brasil.

Desnorteado com o processo de saída da "casa mais vigiada", o cantor ficou surpreso com a repercussão das dificuldades vividas por ele no meio artístico durante o último ano.

Sobre a opinião de Fábio Jr., por exemplo, que virou meme nas redes sociais com as declarações do filho, o ator respondeu bem-humorado se teria causado a ira do pai. "Ainda não rolou o momento do sermão não, foi só saudade grande mesmo nossa conversa", comentou em diversão.

Legenda: Fiuk falou sobre a saída do programa e se divertiu ao ver memes sobre situação financeira como artista

Projetos novos

Ainda assim, ele relatou como os problemas no trabalho foram cruciais para a trajetória vista no programa.

"Não tenho vergonha de dizer, essa pandemia foi complicada para todos nós da classe artística. Invisto em eventos desde os meus 16 anos, havia acabado de investir em um e essa impossibilidade de trabalhar me afetou emocional e financeiramente", reiterou.



Com a repercussão da participação, ele deve seguir com as oportunidades novas que devem se abrir. Alguns dos âmbitos no qual deve investir de pronto, inclusive, são a música e o cinema. Com pelo menos cinco canções já gravadas, Fiuk faz questão de apontar uma nova fase de trabalho árduo na carreira.

"Assim que eu saí, a primeira coisa que meu empresário falou foi: 'você não vai ficar chateado por eu não ter lançado tudo ainda? Nós que compomos queremos ver a música lançada, mas ele entende do tempo de cada canção, como ela tem que reverberar", explicou ao apontar que as estratégias de trabalho devem seguir agora, logo após a finalização do confinamento.

Convite para o programa

E mesmo com projetos novos, além da possibilidade de um papel cinematográfico já confirmado, Fiuk lembra com carinho do convite recebido para participar do BBB. Se a sondagem iniciou na 20ª edição, ele precisou de pelo menos um ano para chegar à decisão de abrir a vida para o escrutínio de grande parte do país.

Fiuk Cantor, ator e ex-BBB "Chegou a pandemia e queria arriscar algo novo. Sempre que digo 'sim' para coisas grandes, minha vida muda, e eu pensava como que eu vou viver minha vida dizendo não para isso".

Sobre assumir os problemas, as condições psicológicas e os traços de personalidade, ele acredita que a experiência como brother deve mudar as formas de enxergar a vida daqui para frente.

"Vivemos nesse mundo da perfeição. Sou filho do Fábio Jr. e eu não posso me dar mal, assim como toda a classe artística se deu, sabe? Sempre escondi minha depressão, meu TDAH e muito por conta das redes sociais. Foi um momento de me aceitar verdadeiramente", pontuou durante a conversa.

Final do BBB 21

Legenda: Juliette, Camilla de Lucas e Fiuk participaram da final da 21ª edição do reality Foto: reprodução/Gshow

Com 90,15% dos votos, Juliette Freire recebeu o título de vencedora do Big Brother Brasil 21. A paraibana foi anunciada como a 1ª colocada na noite desta terça-feira (4) e ganhou R$ 1,5 milhão, além de carro zero km.

O 2º e o 3º lugar do reality ficaram com Camilla de Lucas (5,23%) e Fiuk (4,62%), respectivamente. Os dois levaram quantias menores para casa, mas também saíram premiados com R$ 150 mil e R$ 50 mil.