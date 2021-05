Juliette ganha boneca em entrevista a Ana Maria, fala da doença da mãe e dos fãs

A paraibana Juliette, vencedora do BBB 21 com 90,15% dos votos, participou do programa "Mais Você", na manhã desta quarta-feira (5). Ana Maria Braga mostrou o tamanho da torcida dela fora da casa em vídeos de redes sociais com o público. No programa, ela ganhou uma boneca vestida igual a ela e falou ainda do AVC da mãe.



Nos primeiros minutos da entrevista, Ana Maria Braga falou do momento de alegria e tristeza do povo brasileiro, por conta da morte de Paulo Gustavo. Juliette falou do bom trabalho do carioca e citou uma frase de Guimarães Rosa: “As pessoas não morrem. Ficam encantadas”.

No bate-papo, em uma caixa estilizada, a produção do "Mais Você" entregou a Juliette uma boneca feita pelo estilista e artista plástico Vânio Tomé de Criciúma (SC). "Eu estou sem palavras para comentar", disse a vencedora do BBB 21.



Legenda: Ana Maria Braga mostrou vídeo de amor dos fãs por Juliette Foto: Reprodução/TV Globo

Na entrevista, Ana Maria Braga falou sobre o Acidente Vascular Cerebral (AVC) da mãe da paraibana. Juliette contou sobre as sequelas da genitora e como superou.

"Ela precisou reaprender a escrever", revelou Juliette. A paraibana ainda contou que ela os irmãos que alfabetizaram a mãe.

Juliette também viu diferentes situações com o nome dela na internet como a música de Carlinhos Brown.

Um momento engraçado da entrevista, por não ser a primeira vez que Ana Maria Braga erra nome dos entrevistados, aconteceu depois da apresentação de uma publicidade. A apresentadora foi falar com Juliette e acabou chamando a paraibana de Juliana.

Juliette movimentou a economia na Paraíba

No "Mais Você", um link ao vivo com a cidade de Campina Grande (PB) mostrou como os paraibanos receberam a informação da vitória de Juliette. Segundo reportagem, a busca por cactos — planta típica do Nordeste usada em emoji por seguidores da paraibana nas redes sociais — aumentou a venda no comércio da região.

Também foi apresentando um trio de forró ao som de uma música para Juliette, além de uma boneca que percorreu Campina Grande para pedir votos. A veainda viu vídeos de fogos e carreata realizada na cidade natal.

Ave ganha nome de Juliette

Legenda: Ave rara com nome de Juliette foi descoberta por pesquisadores em Fernando de Noronha (PE) Foto: Reprodução/TV Globo

Ana Maria Braga fez uma surpresa Juliette e revelou uma descoberta direto de Fernando de Nornha (PE). Pesquisadores encontraram uma ave nova na região e, por ser brava, nomearam com o nome da paraibana.

No programa, Juliette ainda foi convidada pela administração de Fernando de Noronha para conhecer a ilha com direito a tudo pago.

Juliette ensina o que é "enxerido" e "Arengação"

A paraibana Juliette usou expressões regionais do Nordeste durante entrevista. Ana Maria Braga, sem entender, perguntou o significado de algumas palavras.

Ao falar do irmão que mora no Rio de Janeiro, a maquiadora e advogada usou a palavra "enxerido". Logo, ela explicou: "alguém metido".

Já mais para o fim do bate-papo, Ana Maria Braga questionou que termos definiam Juliette. Ela falou ser tagarela e "arengueira". A apresentadora mais uma vez ficou sem entender e questionou o significado do termo. "Alguém que gosta de fazer briga, pirraça".