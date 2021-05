Veja as músicas que Juliette cantou no BBB 21 durante sua trajetória de campeã

Além de ganhar o carinho do público por sua resiliência e trajetória no Big Brother Brasil (BBB) 21, Juliette Freira, campeã do reality, soltou a voz durante os 100 dias de confinamento. A paraibana chamou a atenção dos artistas e contribuiu para alguns virais.

Seja nos microfones disponibilizados nas festas, sem som para acompanhar, tomando banho ou brincando na sala, as músicas que Juliette cantou no BBB 21 sempre foram acompanhadas muita emoção. A advogada e maquiadora se tornou a campeã do reality nesta terça-feira (4).

Juliette até ganhou músicas escritas e remixes feitos em sua homenagem.

Confira as músicas que Juliette cantou no BBB

Dona Cila, de Maria Gadú

A música "Dona Cila", da cantora de MPB Maria Gadú, pode ser considerada a trilha sonora de Juliette. A sister soltou a voz com a canção em diversas ocasiões: nas noites do paredões em que foi indicada, na piscina, e no jardim. Gadú reagiu à Juliette cantando.

"Dona Cila" inclusive foi cantada pela paraibana em um momento de homenagem à irmã dela, que morreu há muitos anos. Canção foi escrita por Gadú para sua avó, antes dela morrer.

La Belle de Jour, de Alceu Valença

O clássico nordestino embalou praticamente todas as festas do BBB 21, e todo momento era oportuno para Juliette cantá-la. Ela dividiu momento emocionantes ouvindo cantando a música junto com Gilberto.

Alceu Valença, inclusive se apresentou na última festa do BBB 21 para o top 4 no dia 1º de maio. Juliette e Gil se emocionaram muito.

Deus me Proteja, de Chico César

"Deus me Proteja", do cantor Chico César, lançada em 2008, chegou a alcançar o topo das paradas virais do Spotify Brasil, após Juliette cantá-la com entusiasmo e emoção.

A canção foi presença marcada nas festas do reality e também apreciada por vários participantes, como Pocah. Chico César reagiu à homenagem de Juliette falando que "foi simbólico" ter a música cantada por uma mulher paraibana.

Me Usa, da Banda Magníficos

Hit de forró inesquecível para os nordestinos, "Me Usa", da Banda Magníficos contagiu o clima do BBB na voz de Juliette, João, Camilla de Lucas, Rodolffo e Gil em cena clássica na cozinha.

Sozinho, de Caetano Veloso

Juliette fez parceria vocal com Fiuk para cantar a música "Sozinho" de Caetano Veloso. A canção também foi relembrada pela sister em outros momentos do confinamento.