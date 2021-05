BBB 21 se consagra com 2º paredão mais votado da história do programa; veja outros recordes

Com a proximidade do fim da 21ª edição do Big Brother Brasil, a expectativa para entender o fenômeno do reality show este ano deve continuar na Internet. Enquanto Camilla de Lucas, Fiuk e Juliette disputam o prêmio, a edição se consagra possuindo o 2º paredão com maior número de votos da história, que teve total de 654.386.216 votos absolutos.

Esse, inclusive, eliminou a brasiliense Sarah Andrade com 76,76% de rejeição, apesar de ela ter sido apontada como uma das favoritas ao prêmio do BBB 21.

No entanto, mesmo com o dado expressivo, o reality não superou o embate gigantesco entre Manu Gavassi e Felipe Prior, realizado no 20º BBB, que recebeu 1,5 bilhão de votos.

Alcance estrondoso

Ainda assim, continua se questionando sobre o sucesso da edição? Se depender do alcance do programa, não restam dúvidas. Em 2021, o alcance médio diário do Big Brother Brasil, segundo o Painel Nacional de Televisão (PNT), foi de 39,8 milhões de pessoas em todo o Brasil.

Diante disso, o sucesso fica claro em análise de comparação com as edições anteriores.

O alcance diário superou todo o BBB 20 em mais de 2,9 milhões de pessoas,

Enquanto isso, o aumento sobe para 7,9 milhões em paralelo com o BBB 19.

Em paredões, por exemplo, a eliminação de Karol Conká, definida como uma das vilãs do programa, teve recorde de audiência. Ao todo, 36 pontos foram registrados pelo programa, apontou pesquisa do PNT.

Votações por minuto

Legenda: Carla e Arthur protagonizaram os dois paredões com maior número de votos por minuto da história do BBB Foto: reprodução/Gshow

Para além do segundo paredão mais votado, outro recorde importante foi celebrado pela temporada. Em dois paredões distintos, o BBB 21 conseguiu o maior número de votos por minuto em toda a história do formato em solo brasileiro.

2,9 milhões Foi esse o número de votos recebidos por minuto na disputa que tirou a atriz Carla Diaz do programa.

Entretanto, a marca foi quebrada com a saída de Arthur, interesse amoroso de Carla na "casa mais vigiada do Brasil", com 3,6 milhões de voto por minuto. Esse, inclusive, é o atual recorde do programa.