A final do BBB 21 se aproxima. Para poder cumprir protocolos de segurança contra o coronavírus, a direção do reality concentrou os brothers em um hotel para realização de testagem contra a Covid-19. No Instagram é possível ver o reencontro, pela primeira vez após saída do reality, de Gilberto e Sarah e de Thaís e Viih Tube.

A amizade entre alguns participantes do BBB 21 deve continuar fora da casa. É o caso de Gilberto e Sarah. Em reencontro no quarto de hotel, um abraço matou a saudade dos amigos.

A consultora de marketing conheceu a "mainha" do pernambucano. No final do vídeo, a brasiliense pede para cortar as imagens pois os dois precisavam "fofocar".

Assista:

Participantes do BBB 21 se reencontram pela primeira vez para final do programa pic.twitter.com/5kvQUVZj5M — Diário do Nordeste (@diarioonline) May 4, 2021

O goiano Caio também foi um dos brothers que bateu na porta do quarto do Gilberto. De surpresa, ele foi reencontrar o amigo. Ao rever um ao outro, um abraço selou a amizade dos dois. O pernambucano também conheceu a esposa do fazendeiro.

Vale destacar que Caio reencontrou o amigo Rodolffo, principal aliança no reality, no fim de semana. Os dois se abraçaram e até pularam deitaram na mesma cama para relembrar o tempo na casa.

Também rolou reencontrou da youtuber Viih Tube e da cirurgiã-dentista Thaís. No corredor do hotel, as duas protagonizaram um forte abraço. A noite ainda contou com conversa entre Nego Di e Lumena. O comediante fez vídeos imitindo a participante que também entrou na brincadeira.

A Final do BBB 21 acontece nesta terça-feira (4). Parcial de enquete do Diário do Nordeste aponta Juliette como a campeã.

VOTE NA ÚLTIMA ENQUETE: