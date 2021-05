Fiuk e Juliette conversam sobre conflitos entre eles e com outros brothers na casa

Fiuk e Juliette, finalistas do BBB 21, conversaram sobre conflitos entre eles e com os brothers, na madrugada desta terça-feira (4). Eles relembram situações que aconteceram ao longo do reality. A advogada e maquiadora falou sobre a quebra na aliança com Sarah, Rodolffo e Caio.

“Éramos amigos e, em muitos momentos, por exemplo... minha lista de preferência primeiro era Caio, depois Rodolffo. Depois virou Rodolffo porque achei ele muito verdadeiro”, declarou a paraibana.

Juliette contou um momento do jogo onde ela teve que escolher entre Caio, Rodolffo ou Arthur para votar. A sister falou sobre a briga que viveu com o fazendeiro por conta da prova do líder e achou que a consultora em marketing digital não colaborou para que os dois fizessem as pazes.

“No lugar da Sarah ajudar a gente a se resolver, ela botou mais fogo. Ele veio para cima de mim com tudo e foi gritaria, aquele muído", lembrou a sister.

Fiuk diz para Juliette que pensava que ela "criava situações"

Juliette lembrou ainda um dos conflitos que teve com Fiuk. “Eu lembro um dia que eu estava na cozinha, até passou no VT da gente, eu estava olhando no seu olho, gritando para você me escutar. Falando tudo que eu pensando de verdade e você duvidando. Você estava blindado. Eu vi ‘ele não quer me escutar’", revelou Juliette.

O cantor e ator declarou duvidar de tudo naquela época. Os dois seguiram a conversa, e ela pergunta se o brother pensava que ela fingia. “Eu pensava que você criava situações, não vou negar”, admitiu Fiuk.

