Finalistas do BBB 21 fazem guerra de travesseiros em última madrugada na casa

A última "noitada" de Camilla de Lucas, Fiuk e Juliette foi animada no BBB 21. Antes de ir dormir, na madrugada desta terça-feira (4), o trio cantou e fez guerra de travesseiro no quarto cordel.

O momento de entrosamento dos brothers ganhou repertório musical co a letra de "Vida Real", de Paulo Ricardo. Camilla de Lucas, Fiuk e Juliette pularam na cama e atacaram um ao outro com travesseiros.

VOTE NA ÚLTIMA ENQUETE:

inter@

Antes de descansarem para o último dia na casa, o apresentador Tiago Leifert presentou os finalistas com áudios dos pais. Um momento engraçado foi com a narração de Fábio Jr. que mandou beijos para Camilla de Lucas e Juliette.

A Final do BBB 21 acontece nesta terça-feira (4). Parcial de enquete do Diário do Nordeste aponta Juliette como a campeã.