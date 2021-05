Finalistas do BBB 21 recebem áudio da família; Fábio Jr. manda beijo para Juliette e Camilla

Camilla de Lucas, Fiuk e Juliette receberam mensagens de voz de familiares ao vivo no Big Brother Brasil (BBB) 21, nesta segunda-feira (3). Os finalistas do reality não contiveram as lágrimas ouvindo as vozes dos parentes.

O trio recebeu áudios de seus pais e mães. "Tenho mais algumas surpresinhas para vocês para matar as saudades", avisou Tiago Leifert.

Na vez de Fiuk, o seu pai, o cantor Fábio Jr, aproveitou o momento e mandou um beijo também para Juliette e Camilla. "Meu pai te conhece", brincou Fiuk com a paraibana.

"Queria falar a última coisa. O negócio do discurso que me pegou, a gente chega aqui na Final e o futuro é a nossa vida aí fora. É muito difícil nessa reta final não olhar e voltar pra gente um pouco. A gente se arriscou, teve coragem", compartilhou Fiuk.

Final do BBB 21 acontece nesta terça-feira (4). Parcial de enquete do Diário do Nordeste aponta Juliette como a campeã.

