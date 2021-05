Confira qual será o prêmio dos três finalistas do BBB 21

Além do prêmio máximo de R$ 1,5 milhão e um carro zero quilômetro para o vencedor do Big Brother Brasil (BBB) 21, os que terminarem em 2º e 3º lugar também serão contemplados com benefícios. Fiuk, Juliette e Camilla de Lucas, inclusive, foram convocados, neste segunda-feira (3), a se cadastrarem no PicPay para o recebimento dos prêmios.

A final do BBB 21 acontece ao vivo na noite desta terça-feira (4), na TV Globo. Tiago Leifert apresenta o último episódio direto do gramado e comanda a festa dos finalistas, que terá shows de Karol Conká, Pocah, Projota e Rodolffo (com o parceiro Israel).

QUAL É O PRÊMIO DOS FINALISTAS DO BBB 21?

1º lugar: R$ 1,5 milhão + um carro Fiat zero km

2º lugar: R$ 150 mil

3º lugar: R$ 50 mil

