Camilla, Fiuk ou Juliette? Veja os perfis dos finalistas e vote em quem deve ganhar o BBB 21

A edição deste ano do Big Brother Brasil está prestes a chegar ao fim e, consequentemente, será definido quem vai ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão. Após a eliminação inesperada de Gilberto na noite de domingo (2), Camilla de Lucas, Fiuk e Juliette estão na disputa, consagrando trajetórias completamente distintas no programa.

Entretanto, não se engane, a Internet já definiu motivos plausíveis para cada um deles na corrida ao prêmio. E, enquanto isso, o embate das torcidas cresce de forma inimaginável nas redes sociais.

Para os indecisos que acompanham o reality show desde janeiro, o Diário do Nordeste preparou um manual básico com as principais características de cada um dos finalistas. Está em dúvida? Confere abaixo os principais destaques de Camilla, Fiuk e Juliette no jogo do 'Grande Irmão'.

Camilla de Lucas

A influenciadora Camilla de Lucas entrou no BBB 21 com a importância de quem é do grupo 'Camarote', mas ainda fora da atmosfera de artistas com passagens na música ou em novelas. Isso porque a trajetória da carioca é recente, já que começou a fazer sucesso ainda em 2020, com vídeos nas redes sociais.

Em meio ao anúncio para a entrada no confinamento, a expectativa na Internet, claro, foi gigante. No entanto, apontada como 'planta' ao longo do programa, Camilla precisou ganhar espaço na edição gradualmente, mostrando uma forma diferente de competir.

Brilhou, inclusive, quando foi uma das primeiras a enfrentar a figura de Karol Conká. Pouco depois de uma discussão entre Gilberto e a 'Mamacita', Camilla ouviu da cantora que estava "em cima do muro" no jogo, mas não ficou calada diante da afirmação.

"Você está dividindo a casa. Aqui não tem lado. Eu não estou em lado de treta nenhuma, com base em achismo. Você está usando o meu nome para o Caio, Rodolffo, Projota e Pocah naturalmente acharem que eu estou contra eles. Você joga a semente e sai. Eu venho aqui e eu falo mesmo", rebateu a sister na época.

A partir daí, Camilla repercutiu fora da casa e passou a ser percebida no desenrolar da edição. Além disso, a proximidade com Carla Diaz, a amizade forte com João Luiz e a reconfiguração para a relação com Juliette encaminharam a influenciadora à final do programa.

No último paredão, finalizado na noite de domingo (2), ela recebeu cerca de 47% dos votos do público, sendo ainda menos votada que Gilberto e garantindo vaga na final da 21ª edição do Big Brother Brasil.

Fiuk

Legenda: Fiuk falou sobre dificuldades financeiras ao justificar motivo para receber o prêmio Foto: reprodução/Gshow

Considerado galã de novela, o ator e cantor Fiuk já entrou no BBB 21 com perfil de favorito. O filho de Fábio Jr. foi especulado como participante antes mesmo do início da edição e entrou em destaque após ser escolhido como um dos seis imunizados pelo público no início da disputa.

Já na casa mais vigiada do Brasil, virou um dos assuntos mais pesquisados da Internet por diversos motivos. O primeiro deles foi a descoberta de que não era fruto do relacionamento entre Fábio e Glória Pires. Por conta disso, o nome da mãe do artista também virou assunto nos portais de notícias.

Enquanto isso, no jogo, o destaque foi do auge ao declínio em questão de dias. Relacionado a figuras como Karol Conká e Lumena, Fiuk saiu do posto de querido para odiado pelos discursos relacionados a empatia. Nas redes, por exemplo, virou meme ao se definir como homem "branco, hétero e privilegiado".

Porém, a configuração dos paredões no jogo deram sobrevida à trajetória de Fiuk. Em recuperação pelas falhas alianças, o cantor logo fez união com Sarah e Gilberto, se tornando prioridade de ambos. Dessa forma, conseguiu força para engatar uma liderança junto a Rodolffo, por exemplo.

Em meio a discussões pela cozinha do BBB, castigos do Monstro indesejados e muitas lágrimas, ele foi o primeiro a garantir vaga na final após vencer a última prova de resistência da competição. Resta saber se ele possui chances reais de levar R$ 1,5 milhão para casa.

Juliette

Legenda: Juliette possui torcida numerosa, os cactos, que pretendem levá-la ao primeiro lugar Foto: reprodução/Gshow

Juliette é uma das finalistas do BBB 21 e a última restante do grupo Pipoca, que define os que entram anônimos no Big Brother Brasil. Imunizada na primeira semana após conquistar parte do público com o carisma do vídeo de seleção, não demorou para que a paraibana também alcançasse a parcela de 'haters' na Internet.

No começo, a insistência da sister em flertar com Fiuk, por exemplo, foi um dos motivos. Foi vista como insistente, inconveniente. Logo depois, o afastamento em relação ao 'grupão' também começou a enfraquecê-la.

No entanto, o fenômeno Juliette se formou com a mesma facilidade nas primeiras semanas de reality show. Enquanto sofria com o isolamento dos colegas de competição, Juliette foi questionada pelo sotaque, pelas brincadeiras na casa e até mesmo pela inteligência.

Legenda: No início do BBB 21, Juliette chegou a ser criticada pelas brincadeiras com Fiuk, mas logo parou com as investidas Foto: reprodução/Gshow

Alvo das piadas de Conká e Nego Di, que foram até mesmo acusados de preconceito com a sister, Juliette ganhou legião de fãs nas redes sociais. Atualmente, acumula mais de 23 milhões de seguidores apenas no Instagram, segurando a posição de maior engajamento da edição em plataformas de interação.

Ainda assim, só veio mostrar a força como competidora em momentos-chave, como as provas de resistência, e na última prova do líder. Em momento de sorte, abocanhou a última liderança no Big Brother Brasil 21.

Legenda: Nas redes, Juliette é fenômeno de engajamento Foto: reprodução/Instagram

Como momentos marcantes, é possível citar muita coisa. Participou do G3 junto de Gil e Sarah, protagonizou amizade conturbada com Viih Tube e chegou a virar alvo novamente nos Jogos da Discórdia. Tudo isso para chegar ao último paredão do jogo, indo para a final do programa com pouco mais de 1% dos votos do público.

Já decidiu? Vote: