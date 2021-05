Gil abre o 'Plantão BBB' dançando Britney Spears, diverte programa e diz que pegaria Fábio Porchat

Último eliminado do BBB 21, Gil abriu o "Plantão BBB" no lugar da apresentadora Ana Clara dançando ao som de Britney Spears. O pernambucano comandou e divertiu o programa ao lado da ruiva na tarde desta segunda-feira (3).

"Eu hoje roubei o emprego de uma pessoa muito massa, especial. Não tenho tristeza, nem mágoa. Mas como sou homem e tenho compaixão no coração, chamei ela para uma entrevista", brincou Gilberto ao chamar Ana Clara ao estúdio.

O economista 4º lugar do BBB 21 foi eliminado com 50,87% dos votos nesse domingo (2) e estava em uma maratona de programas pós-eliminação. Ele esteve no "Mais Você", com Ana Maria Braga na manhã desta segunda.

Veja a entrada de Gil no "Plantão BBB"

Flerte com Fábio Porchat

O "Plantão BBB" passa nas tardes da TV Globo e sempre traz convidados para comentar o reality show. O participante desta segunda foi Fábio Porchat, que não escondeu sua torcida para Gil.

Em clima descontraído, Gil do Vigor fez Ana Clara e Porchat dançarem seu famoso passo de dança "tchaki tchá". O humorista entrou na brincadeira e acabou tirando a camisa ao vivo.

Momentos depois, Gil afirmou que beijara Porchat, mas foi repreendido por Ana Clara, dizendo que ele era casado. "Eu pego ele! Na amizade, pra dar um abraço", disse o ex-BBB.

A esposa de Fábio Porchat, Nataly Mega, estava na chamada com o marido e brincou: "Gil, vem morar com a gente, a gente divide o Fábio".

Reação de internautas

No Twitter, internautas colocaram a hashtag #PlantaoBBB entre as mais comentadas por causa da participação de Gil. Fãs do pernambucano brincaram pedindo que ele apresentasse toda a grade da TV Globo e deram risada das interações de Gil com Ana Clara.

Legenda: Gil arrancou risadas e diversos memes Foto: Reprodução/Twitter