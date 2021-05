Gil diz que se afastou de Juliette no BBB 21 por influência dos outros e que se 'arrepende'

O último eliminado do BBB 21, com 50,76% dos votos, Gilberto afirmou durante o "Bate-papo BBB", neste domingo (2), que se arrepende muito por ter se afastado de Juliette durante o programa.

"Meus surtos. Vinha Caio e dizia assim: 'A forma que a Juli trata é meio pesada'. Não precisa muito pra minha cabeça criar coisa. Aí eu: 'É mesmo'. [...] Aí começou, aí eu criei muita coisa, me arrependi, já era tarde, comecei a ver coisa onde não tinha. Depois eu pude pedir desculpa pra ela", revelou.

Na entrevista Gil assistiu trechos sobre as idas e vindas da amizade com a maquiadora e advogada. Ao ser questionado sobre a relação entre os dois, afirmou que se arrepende como se deixou a ser influenciado a se afastar da sister.

"Me arrependo muito por isso. Mas é o que eu falei ali: 'Já foi'. E eu nunca quis dizer isso na casa. Dizer pra ela que fui influenciado. [...] Eu nunca quis colocar culpa em outras pessoas lá dentro. Mas eu sei que fui. Quando percebi isso, já tinha passado muita coisa. [...] Só quis seguir dali pra frente", disse o brother.

O participante também disse que quando acabar o programa vai procurar Juliette.

"Ela é minha amiga, minha irmã. Não sei o que ela vai achar depois, mas também não tô... Eu vou lá, depois que eu der um cheiro nela, ela vai perdoar", finalizou o brother.

O brother ainda se emocionou ao assistir à trajetória do "G3", como ficou conhecida a amizade entre ele, a paraibana e Sarah no início do reality show e que ganhou força, mas depois se desfez por desavenças internas.

Seguidores nas redes sociais

Ana Clara mostrou ao Gil que o crescimento do número de seguidores do perfil dele no Instagram, que pulou de 9 mil para 9,6 milhões. O pernambucano ficou chocado.

"Eu tenho caixa postal. Gente, como assim, eu tô com quase 10 milhões de seguidores! Como assim eu tenho 9,6 milhões de seguidores, Ana? Gente, como assim, Ana!"

O brother continuou dizendo que prometeu responder todas as mensagens dos fãs, por que ele mesmo mandava mensagens para os participantes das edições passadas.

Durante o programa com o pernambucano os ex-brothers chegaram a compartilhar nas redes sociais as mensagens que Gil enviou para eles. "Eu achei que tinha apagado tudo", disse, entre risos.

Reações a eliminação

Alguns famosos e diversos internautas acharam injusta a eliminação de Gil do BBB 21. Xuxa Meneghel, Preta Gil, Maísa e Angélica foram algumas das celebridades que se manifestaram sobre a saída do brother do programa.

"Gil quero ser sua amiga... Você não merecia sair, não foi justo. Amo Juliette, Fiuk e Cami... Mas, isso não é justo, NÃO MESMO. Gil, sou sua fã", escreveu Xuxa em uma publicação nas redes sociais.

Foto: reprodução

"MEU CAMPEÃO, protagonista sim, indestrutível sim, inesquecível!!!!! Vem pra cá porque o Brasil, a parte boa desse Brasil te ama!!!! Estamos aqui de braços abertos pra te amar!!!!", disse a cantora Preta Gil.

Foto: reprodução

Internautas também demostraram o descontentamento sobre o resultado do último paredão da edição 21.

Foto: reprodução

