Gilberto chora em conversa com Ana Maria, fala em ser solteiro e de jogo no BBB 21

O pernambucano GIlberto caiu em lágrimas ao rever cenas da saída do BBB 21 no programa "Mais Você", na manhã desta segunda-feira (3). O doutorando em economia conversou com Ana Maria Braga sobre a disputa acirrada no paredão com Camiila de Lucas e Juliette.

Ana Maria Braga mostrou ainda o reencontro de Gilberto com a mãe em hotel no Rio de Janeiro. Com malas nas mãos e usando máscara, os dois se encontraram e protagonizaram um forte abraço.

Um momento engraçado do programa foi quando indagou o pernambucano sobre relacionamentos. Ele brincou sobre a amizade com Fiuk, disse que segue solteiro e que busca pretendentes.

Legenda: Mãe de Gilberto encontrou filho em hotel após saída do BBB 21 Foto: Reprodução/TV Globo

O pernambucano ainda foi questionado sobre a relação de amizade conflituosa com Juliette. Ana Maria Braga mostrou cenas de votação onde o brother deixou a paraibana em apuros sendo alvo da casa. "Eu poderia ter pensando mais, refletido mais, julgado menos".

Pernambucano não desconfiou de atitude de Viih Tube

Legenda: Gilberto fez cara de espanto ao ser alertado por Ana Maria sobre jogada de Viih Tube Foto: Reprodução/TV Globo

Ainda no bate-papo durante o "Mais Você", Ana Maria Braga questionou a compreensão de Gilberto sobre jogada de Viih Tube em ter errado rodada durante prova do líder que garantiu a liderança a ele.

Ana Maria Braga jogou para Gilberto que a jogada era, na verdade, algo que deixasse o pernambucano na mão dela. Visto que ficaria impossibilitado de votar na youtuber.

Gilberto mostrou cara de espanto em não ter pensado em que Viih Tube "deu" liderança para escapar de indicação ao paredão. "Esperta ela. Jogou, jogou. Ai que eu me passo. Ai que humilhação, Brasil", comentou o pernambucano com risos.

Amizade com Sarah no BBB 21

Ana Maria Braga apresentou cenas de amizade de Gilberto com Sara. A apresentadora questionou os conflitos da dupla com os demais membros da casa e questionou a forma que jogaram.



"A gente vai na emoção e cria coisa. Eu falei, para ela. Eu acordei na quinta semana: 'amiga, eu e tu somos os vilões". Ela falou: 'não tenho talento para vilã", declarou o pernambucano.

Ana Maria Braga lembrou ainda vídeo de Sarah no "Mais Você". Na participação ela se culpa por saída dela mesmo.

Gilberto criou diversas teorias dentro reality

Ana Maria Braga mostrou diversas situações que Gilberto pensou sobre o jogo. De paredão falso a eliminação dupla, o brother pensou em diversas ações e chegou a discutir com os demais confinados por teorias.

"Pelo menos ocupava minha cabeça para não ficar pensando besteira do povo", justificou. Gilberto ainda disse que a forma de jogar é algo muito pessoal por gostar de competição. "Eu sou muito competitivo, desde a época que eu estudava", declarou.