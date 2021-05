Caio e Rodolffo se reencontram após BBB 21 pela primeira vez com abraços e pulos; assista

Os amigos Caio e Rodolffo estiveram juntos pela primeira vez, neste fim de semana, desde a saída do BBB 21. O vídeo do encontro, promovido em um hotel, foi publicado no Instagram e gerou comentários calorosos sobre a amizade dos dois. Eles se abraçaram um no colo do outro e deitaram na cama juntos, como faziam no programa.



"O reencontro pelo qual todos estavam ansiosos. Saudade demais de você, Bastião", escreveu Caio, que trocou declarações com o amigo. "Amo você, meu compadre. Estamos juntos sempre!", comentou Rodolffo. "Te amo, compadre. Você é extra demais, obrigado por tudo e que Deus te conserve assim", respondeu o amigo.

Assista ao encontro:

Em stories, os amigos apareceram conversando sobre o papo sobre o programa e aproveitaram para frisar que o reencontro só foi promovido porque ambos testaram negativo para Covid-19.

"Nós temos que deixar claro para o povo que fizemos o teste ontem e por isso não estamos usando máscara, abraçando e beijando", declarou Rodolffo.

Final com apresentações de brothers

O BBB21 está chegando ao fim. Na grande Final do 'Big dos Bigs', prevista para dia 4 de maio, a experiência de estar na casa mais vigiada do Brasil será também vivida por Tiago Leifert. Pela primeira vez em 21 edições, toda a transmissão do encerramento do reality show acontecerá diretamente do gramado da casa.

O apresentador comandará o programa sob o olhar atento dos anfitriões – o trio finalista – que assistirá à retrospectiva dos 100 dias de Big Brother Brasil.