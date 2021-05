Na reta final do BBB 21, torcidas se dividem para salvar favoritos do paredão

Na reta final para consagrar a campeã ou o campeão do BBB 21, as torcidas se dividiram no último paredão do reality, disputado entre Camilla, Gil e Juliette.

Os administradores do perfil da paraibana Juliette lançaram campanha #ForaGil para não dividir votos e correr o risco de colocar a favorita do público em apuros, ou tirar sua principal aliada no jogo, Camilla de Lucas.

O perfil anunciou que a “decisão saiu da boca da própria Juliette com todas as letras: Camilla é o pódio dela”. De fato, nas últimas semanas do programa, as duas foram se aproximando cada vez mais e se tornaram prioridade uma da outra.

O processo inverso acabou ocorrendo entre Juliette e Gil ao longo do reality. Embora os dois tenham restabelecido a amizade após a saída da participante Sara.

Já o perfil de Gil está organizando mutirão para a eliminação de Camilla de Lucas. “Considerando suas alianças construídas ao longo do programa e com muito respeito à vivência dele nos últimos meses e à trajetória individual de cada participante, nos posicionamos #ForaCamilla”, anunciou a página.

Os representantes da influencer Camilla de Lucas, por sua vez, também são #ForaGil, favorecendo a união #Caju, de Camilla e Juliette.

Camilla foi a primeira a deixar a última prova do programa, uma disputa de resistência, ao passar mal. Com isso, foi diretamente pra berlinda. Depois foi a vez de Juliette, que também se colocou no paredão e, em penúltimo, Gil. O campeão da prova e, portanto, finalista do programa, foi Fiuk.

A maioria dos participantes que já deixaram a casa não declararam suas torcidas neste último paredão. Sara, dupla de Gil dentro do BBB, seguiu a linha do perfil oficial do amigo e também puxou #ForaCamilla.