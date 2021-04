'No Limite' será gravado em Beberibe a partir deste sábado (1º), diz colunista

O reality show 'No Limite' já começa a ser gravado neste sábado (1º), no município de Beberibe, no Ceará. A informação é da coluna de Carla Bittencourt, do jornal Metrópoles, e aponta a decisão da emissora de situar o programa no mesmo local no qual ele foi realizado em 2000.

Conforme as revelações da colunista, os participantes selecionados para a disputa foram hospedados em três locais na cidade, que fica localizada a 101 km de distância de Fortaleza.

Até o momento, a Rede Globo não confirmou o local exato das gravações deste ano. O objetivo seria evitar a movimentação, além de manter o segredo dos acontecimentos dos episódios do reality.

Ao todo, ainda segundo Carla Bittencourt, 10 carros, 17 buggies e 5 quadriciclos já estão à disposição dos organizadores da atração televisiva.

Enquanto isso, alguns dos locais nos quais integrantes da equipe estão hospedados já estão com capacidade máxima.

Detalhes do programa

Apresentado por André Marques, o 'No Limite' retorna às telinhas com grande parte do formato anterior. Com estreia marcada para o dia 11 de maio, o programa dará ao grande vencedor a quantia de R$ 500 mil.

Legenda: Nas chamadas do programa, é André Marques quem dá os detalhes da nova edição Foto: reprodução/Rede Globo

Para jogar, os 16 ex-BBBs escolhidos serão divididos em duas tribos: Carcará e Calango. Assim, eles já partem para a 'Prova de Privilégios', que concede objetos úteis na sobrevivência como facas e fósforos.

No entanto, essa não será a única competição árdua. Na 'Prova da Imunidade', o grupo vencedor permanece intacto por mais uma semana, enquanto o outro será enviado ao 'Portal da Eliminação'. Dessa forma, um dos membros será retirado do jogo após votação dos colegas.

Entre os selecionados para a nova edição, estão André (BBB13), Angélica (BBB15), Arcrebiano (BBB21), Ariadna (BBB11), Carol Peixinho (BBB19), Elana (BBB19), Gleici (BBB18), Gui Napolitano (BBB20), Iris Stefanelli (BBB7), Jéssica (BBB18), Kaysar (BBB18), Lucas Chumbo (BBB20), Mahmoud (BBB20), Marcelo Zulu (BBB4), Paula Amorim (BBB18) e Viegas (BBB18).