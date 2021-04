Primeiro 'No Limite' foi gravado em praia de Beberibe, no Ceará; relembre todas as edições

Com estreia marcada para 11 de maio, o retorno do reality show "No Limite" para a sua 5ª temporada acontece 12 anos após a última edição. O programa já foi gravado duas vezes no Ceará (1ª e 4ª temporadas) e em 2021 volta ao Estado.

Ainda não se sabem detalhes sobre o local de gravação e nem a lista de participantes. No entanto, já foi confirmado que o elenco é formado somente por ex-BBBs.

Edição será apresentada por André Marques. As temporadas anteriores foram apresentadas por Zeca Camargo.

Relembre os locais de gravação e os vencedores de cada "No Limite"

"No Limite 1"

Legenda: Edição que marcou a estreia foi gravada em Beberibe, Ceará Foto: Memória Globo

Exibido entre julho e setembro de 2001, a primeira edição de "No Limite" foi gravada na Praia da Barra da Sucatinga, localizada no município de Beberibe, no Ceará. O nome dado para a localidade foi "Praia dos Anjos".

Repleta de duns, falésias, coqueirais, cajueiros, vegetação rasteira e barreiras naturais, a praia testou a capacidade de sobrevivência dos 12 participantes.

Os primeiros dez eliminados do reality ganharam carros zero quilômetro. O primeiro e o segundo lugares ganharam automóveis, além de 300 mil e 50 mil reais em dinheiro, respectivamente.

A grande vencedora foi Elaine de Melo, com o segundo lugar para Pipa Diniz.

"No Limite 2"

Legenda: Chapada dos Guimarães foi o cenário de "No Limite 2" Foto: Memória Globo

A segunda temporada de "No Limite" foi gravada na Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso. Os participantes se dividiram em duas equipes "Araras Vermelhas" e "Lobos Guarás".

Esta edição teve um cearense no elenco, o professor Antero Temoteo, o único escolhido por inscrição através da internet.

A final ficou entre Léo e Cristina, com Léo levando a melhor e se tornando o grande vencedor da edição.

"No Limite 3"

Legenda: Concorrentes sobreviveram na Ilha do Marajó Foto: Memória Globo

Intitulada de "No Limite - Fase de Metal", a terceira edição foi gravada na Ilha do Marajó, no Pará.

Os quatro primeiros eliminados voltaram pra casa com um carro popular e R$ 1 mil. A partir do quinto eliminado, todos foram levados para um local chamado "Vale dos Exilados".

Lá, os competidores ficavam isolados com direito a uma ração diária de comida em uma área de 100 metros quadrados. No fim da competição, eles concorriam a uma vaga para se juntar aos demais concorrentes na final.

Cada morador do “Vale dos Excluídos” recebeu um carro popular e R$ 2.500.

Os dois finalistas do programa receberam um carro e 50 mil reais cada. Rodrigo Trigueiro ficou em 1º lugar e Herica Sanfelice em 2º.

"No Limite 4"

Legenda: A cidade de Trairi foi o palco do último "No Limite" Foto: Memória Globo

A quarta temporada de "No Limite" foi gravada na Praia de Flecheiras, em Trairi, interior do Ceará. Novamente em território cearense após a edição de estreia, praias, falésias, dunas e rios compuseram o cenário.

Luciana ganhou no júri final e venceu a quarta edição, levando para casa o prêmio de R$ 500 mil. Gabriela ficou em segundo lugar e Jéssica em terceiro, ganhando R$100 mil e R$50 mil, respectivamente.

Carros, viagens, hospedagem de um dia em hotéis e ingressos para shows foram dados ao longo da competição para os vencedores de algumas provas.