André Marques será apresentador da nova temporada de 'No Limite'

A Rede Globo confirmou André Marques com o apresentador da nova temporada de "No Limite". A informação foi divulgada pelas redes sociais da emissora nesta quarta-feira (9). A edição deve estrear no dia 11 de maio, logo após o fim do Big Brother Brasil (BBB) 21.

André Marques comemorou a notícia por meio do Instagram. "Que emoção! E que desafio!!!! Será demais! Preparados ?? Até aonde vai seu Limite? Vamos descobrir os Limites dos ex-bbbs juntos??? Vamo nessa ??? Feliz demaisssss!", compartilhou. Atualmente, na Globo, Marques apresenta o "The Voice +".

Marcos Mion, recém-saído da RecordTV, até então era o cotado como possível apresentador. O reality retorna para sua 5ª temporada com novo formato, incluindo a participação de ex-BBBs. O programa deve ser gravado em praia do Ceará, assim como as edições anteriores, segundo revelou o site especializado em mídia, Meio&Mensagem.