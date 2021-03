'No Limite' será gravado novamente no Ceará e deve estrear uma semana após o fim do BBB 21, diz site

A temporada de retorno do reality show "No Limite" deve ser gravada novamente em alguma praia do Ceará, assim como ocorreu nas edições anteriores. Segundo informações do plano comercial do programa, a estreia está marcada para o dia 11 de maio, uma semana após o fim do Big Brother Brasil (BBB) 21.

As informações foram obtidas pelo "Meio&Mensagem" site especializado em mídia. O plano comercial do reality já teria começado a ser apresentado ao mercado publicitário. Conforme o documento, o programa deve terminar em julho.

Após meses de especulação, o retorno de "No Limite" foi confirmado pela Rede Globo no último dia 25 de fevereiro. A novidade para o retorno é que a edição terá a participação de ex-BBBs.

Enquete realizada pelo Diário do Nordeste aponta que a ex-sister Anamara, a 'Maroca', do BBB 10 e 13, é favorita do público para entrar no reality, com 30% dos votos.

Até então, o nome de Marcos Mion, recém-saído da Record, foi levantado como possível apresentador da atração. As primeiras temporadas foram apresentadas por Zeca Camargo.

Programa será semanal

O reality show deverá ir ao ar semanalmente. Com 11 episódios e final programada inicialmente para o dia 20 de julho, a edição será exibida às terças-feiras. Conforme o projeto comercial, deverão participar 18 pessoas.

Novo formato

'No Limite' teve três temporadas seguidas e a premissa básica de reunir participantes em testes de resistência, provas e uma convivência árdua em cenários selvagens.

Agora, o formato não deve ser diferente. No entanto, as especulações apontam que a intenção seria escolher uma praia isolada, mas com infraestrutura para manter a equipe do programa bem instalada.

