'No Limite' terá participantes divulgados em intervalos da TV Globo, assim como o BBB 21

A TV Globo irá repetir a estratégia que adotou no Big Brother Brasil para revelar os participantes do reality "No Limite" em 2021. Os 18 nomes do programa serão anunciados em intervalos ao longo da programação. Conforme a página "Notícias da TV", a informação consta no plano comercial da emissora. A estreia da edição acontecerá no 11 de maio e terá André Marques como apresentador.

A divulgação da lista oficial acontecerá em abril, mas o dia exato ainda não foi confirmado. O que já se sabe é que os participantes convidados já disputaram algumas das 21 edições do BBB.

Os principais patrocinadores de "No Limite" vão aparecer na vinheta das chamadas com os participantes. Poucas semanas após soltar o plano comercial ao mercado publicitário, a emissora conseguiu fechar seis cotas de patrocínio, que estão divididas em fogo (custo de R$ 25 milhões na tabela), água (R$ 18,5 milhões) e terra (R$ 7,5 milhões) --cada uma delas oferece diferentes possibilidades de exposição, incluindo ações no digital e na TV paga, com o Multishow.





Grande sucesso dos anos 2000, "No Limite" retorna para a TV, repaginado e cheio de novidades. O reality tem direção de LP Simonetti e Angélica Campos. O programa completou 20 anos em 2020. O primeiro reality show do Brasil conquistou o público e marcou época ao mostrar como 12 participantes conviviam, competiam e buscavam a sobrevivência em condições adversas na fictícia Praia dos Anjos, no Ceará, durante 23 dias.

Nas primeiras edições, o reality misturou pessoas anônimas, de diferentes idades, partes do país e profissões, que só se conheceram e tiveram a noção de como seria o programa quando chegaram ao local do programa.