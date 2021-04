Beberibe: veja praias, pontos turísticos e onde se hospedar

Um das cidades mais procuradas por quem visita o Ceará é Beberibe. A região é famosa pelas praias e pela agitação em feriados e festas, como o Carnaval. Em seu cenário, estão falésias coloridas, monumentos naturais, dunas, fontes e águas cristalinas.

A cidade tem boa parte de sua economia voltada para o turismo e para a pesca. Conheça a localização do município, as principais praias e os pontos turísticos mais visitados.

Onde fica Beberibe?

Beberibe é uma cidade do Litoral Leste do Ceará. Localizada na macrorregião de Cascavel, o município está a 85 quilômetros de Fortaleza, equivalente à cerca de 1h15 de viagem.

Incluída na chamada "rotas das falésias" do Ceará, o destino também é próximo de praias turísticas famosas e está a 40 minutos de Canoa Quebrada.

O que fazer em Beberibe?

Visita ao monumento Natural das Falésias

Legenda: Monumento Natural das Falésias, em Beberibe Foto: Reprodução/Semace

O passeio no Monumento Natural das Falésias é um dos mais famosos entre os que viajam à Beberibe. É possível andar nas trilhas formadas entre as falésias, bem sinalizada por placas.

A erosão e a ação da água transformam o caminho do monumento, que é uma área de conservação ambiental, em um labirinto. A beleza e a coloração são atrativas para fotos.

As áreas inseridas nesse monumento abrangem falésias vivas e dunas móveis, além de dunas em processo de fixação, localizadas nas adjacências.

Passeio de buggy

Legenda: Passeio de buggy em Morro Branco Foto: Reprodução/Pinterest

Uma forma popular de conhecer as dunas de Beberibe é o passeio de buggy. Na rota, geralmente estão passagens em pontos turísticos famosos, como a Lagoa do Uruaú e a foz do Rio Choró. O passeio é recomendado principalmente para turistas que tenham pouco tempo na cidade e desejam conhecer as diversas praias.

Centro de artesanato

Legenda: É possível comprar as tradicionais garrafinhas de areia no centro de artesanato de Morro Branco Foto: Reproduçãp/Governo do Ceará

O Centro de Artesanato Professor José Edir Ribeiro, na Praia de Morro Branco, reúne diversos produtores da cidade. No local, é possível comprar as famosas garrafinhas de areia colorida, peças em renda e outras tradições.

Mirante de Morro Branco

Legenda: Mirante do Morro Branco Foto: Reprodução/Pinterest

O mirante localizado na praia de Morro Branco proporciona uma visão incrível do mar e região. Para os que gostam que marcar a viagem, há um letreiro do nome da praia para fotos.

Passeio de Jangada

Legenda: Passeios de jangada em Beberibe Foto: Reprodução/Praias Fortaleza

Para conhecer o alto mar, é possível viajar em jangadas coloridas. O passeio é oferecido e guiado por pescadores locais.

Cena de novela

Legenda: Casa onde foi gravada novela 'Final Feliz' tem vista para o mar Foto: Reprodução

Na praia de Morro Branco, é possível visitar uma casa que serviu de locação para a novela 'Final Feliz', exibida em 1994. O cenário usado por José Wilker e Natália do Valle tem vista para praia e hoje é ocupado por lojas de artesanato

Trono

Legenda: Monumento de Game of Thrones em Beberibe Foto: Reprodução / Facebook

Em 2019, a praia de Morro Branco foi um dos seis lugares no mundo a receber um trono de ferro, ação da série da HBO, Games of Thrones. Meses depois, um monumento em homenagem à série foi inaugurado pela Prefeitura Municipal de Beberibe.

Principais praias

Praia do Morro Branco

Legenda: Praia de Morro Branco Foto: Reprodução/Viagens Ceará

A praia mais conhecida da cidade e uma das mais visitadas do Ceará é a de Morro Branco, que conta com 'paredões' de falésias e dunas. Em 2018, Morro Branco foi classificada como a 8ª mais bonita do Brasil por uma premiação nacional.

Praia das Fontes

Legenda: Praia das Fontes Foto: Reprodução/Pinterest

A Praia das Fontes é conhecida por sua água limpa e uma grande infraestrutura turística. Em meio às falésias, predominantemente vermelhas por ali, são formadas fontes e lagos de água doce - o que motiva o nome da praia.

Praia do Diogo

Legenda: Praia do Diogo Foto: Reprodução/Tripadvisor

A Praia do Diogo dá continuidade à Praia das Fontes, mas é mais estreita devido às falésias. O local está próximo a um povoado de pescadores e conta com diversas 'bicas' que jorram das falésias.

Lagoa do Uruaú

Legenda: Lagoa do Uruaú Foto: Reprodução/Tripadvisor

Localizada a 10 km da Praia das Fontes, a Lagoa do Uruaú é um ponto de passeio conhecido por ser bonito e relaxante. Com água pouco profunda e calma, é possível se banhar tranquilamente. É comum que famílias se juntem a beira da lagoa para aproveitar o dia.

Gruta da Mãe D'Água

Legenda: Gruda da mãe d'Água, em Beberibe Foto: Reprodução/Beberibe

A Gruta da Mãe d'Água, a poucos minutos da Praia das Fontes, une formações de falésias e fontes de água doce. As estruturas são diferentes das encontradas nos outros pontos da cidade, semelhantes a cavernas medievais. A gruta já foi cenário para a novela 'Tropicaliente'

Onde se hospedar em Beberibe?

Hotel Parque das Fontes

Legenda: Hotel fica perto de diversos pontos de passeio e lazer em Beberibe Foto: Divulgação

Localizado na Praia das Fontes, em Beberibe, o Hotel Parque das Fontes é uma opção para quem quer se hospedar com a família e ficar perto dos principais pontos turísticos da cidade e ainda ter um pacote all-inclusive (com tudo incluso).

Equipado com 463 apartamentos, o hotel tem restaurante, snack bar em diversos pontos, área de lazer e parque aquático, o local é "pé na areia" e fica bem de frente à praia. Os pacotes mais comuns são a partir de duas diárias para uma família (casal + 1 criança até 12 anos), que sai à vista com 5% de desconto a R$ 1.1665,82 ou 12x 146,13.

Esta opção inclui: café da manhã, petiscos, almoço, lanche da tarde e jantar e ainda conta com bebidas alcoólicas e não alcoólicas nacionais à vontade até as 22h.

O Hotel Parque das Fontes fica próximo à Gruta Mãe D´água e do monumento natural das Falésias.

Talita Leite, diretora comercial do hotel, pontua o seguimento dos protocolos sanitários contra a Covid-19, com selo de qualidade e serviços do Sebrae e certificado nos moldes da Associação Brasileira de Governança e Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Ceará (Abih-CE).

Endereço: Av. Cel. Antônio Teixeira Filho, s/n - Praia das Fontes, Beberibe - CE, 62840-000

Telefone e central de reservas: (85) 3105-6505

Coliseum Beach Hotel

Legenda: Hotel tem 167 apartamentos Foto: Divulgação

Também localizado na Praia das Fontes, o Coliseum Beach Hotel é um dos mais famosos e tradicionais de Beberibe e possui somente pacotes com tudo incluso: estadia, todas as refeições do dia, open bar de bebidas e parque aquático.

Empreendimento funciona diariamente das 7h às 22h. Com 167 apartamentos, o hotel tem opções de suítes mais luxuosas como a "Imperial Presidencial" e a "Superior Plus Vista Mar".

Hotel possui também capela, redário, lounge de lazer e playground para crianças. Local também é próximo a pontos turísticos.

Endereço: Av. Manoel Machado, s/n, Praia das Fontes, Beberibe/CE, Brasil - CEP: 62.840-00

Telefone: 85 3327-3430

Central de reservas: (85) 3327-3444/3105-6525 Celular Oi: (85) 98724-0319/Claro: (85) 99198-8559

Mediterrâneo Praia Hotel

Legenda: Hotel é um dos com melhor custo-benefício na Praia do Morro Branco Foto: Reprodução/Booking.com

O Mediterrâneo Praia Hotel, em Beberibe, é uma opção para quem quer se hospedar na Praia do Morro Branco. Local conta com área de lazer com bar e restaurantes, além de apartamentos com conforto e custo-benefício.

Assim como a maioria dos hotéis e pousadas, o acesso às praias, monumentos naturais e passeios turísticos é facilitado. Hotel fica a 600 metros da Praia do Morro Branco

Em consulta realizada no dia 15 de março de 2021 no site de reservas Booking.com, três diárias em um quarto duplo na primeira semana de julho estão saindo por R$ 465.

Endereço: Rua Vicente Matias, Morro Branco, Beberibe - CE, 62840-000

Central de reservas e preços: 55 85 8773-0305