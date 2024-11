Jairinho fala pela primeira vez após ser preso pela morte de Henry Borel e rebate mãe do garoto

Preso há mais de três anos, o médico e vereador cassado Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho, de 46 anos — acusado de ter assassinado, juntamente com a ex-namorada, a professora Monique Medeiros, o filho dela, Henry Borel, aos 4 anos — rebateu a versão da mãe do garoto em que ele teria acordado ela após encontrar o menino desacordado.

Em entrevista a repórter Thais Furlan da TV Record, Jairinho contou que jamais fez qualquer ato de violência contra o garoto: "Nunca, nunca. Não encostei no Henry. A verdade é que socorremos. Quem socorre quer resolver o problema. Quem quer fazer coisa errada, oculta".

Legenda: Os laudos de necropsia atestam que Henry sofreu hemorragia interna e laceração hepática, provocada por ação contundente Foto: reprodução

Na reportagem, Jairinho declarou que ele e Monique receberam Henry do pai "vomitado e vomitando". Segundo ele, na madrugada, a mulher o acordou falando do garoto. "Acordo de repente com Monique me chamando. Quando a Monique me chamou e ele [Henry] tava no chão, aí que eu fui até ele. Eu senti ele respirando mal. Parecia até que ele tinha respirado algum corpo estranho", explicou Jairinho.

A repórter, então, pontuou que, em nova versão, Monique declarou que ela foi acordada por Jairinho. E disse ainda que ele poderia ter feito algo. O ex-vereador respondeu: "ela falou no hospital que ela havia encontrado. Falou na sede policial que ela havia encontrado. Ela falou no programa que ela havia encontrado. De repente, por orientação de advogado, não sei, ela tá dizendo que encontrei primeiro".

De repente, ela tá achando que falar que eu acordei primeiro vai mudar coisa, quando não muda nada. Não tem diferença nenhuma Jairinho Médico e ex-vereador

Em seguida, Jairinho afirmou que Monique está "mentindo e sendo mal orientada por advogado".

Defesa de Monique rebate fala de Jairinho

Hugo Novais, advogado de Monique, declarou que a versão de Jairinho foi forçada pelo advogado anterior do casal.

"Isso é verdadeiramente um absurdo. Ela mentiu no primeiro momento justamente para fortalecer a defesa do Jairinho. Então, o primeiro advogado que atuou neste caso, que defendia Monique e Jairo, segundo a própria Monique, foi a pessoa responsável por criar essa versão falaciosa", destacou a defesa da mãe de Henry.

Veja também País Entenda o caso da morte do menino Henry Borel no Rio de Janeiro País Monique Medeiros, mãe de Henry Borel, diz em áudio que pai da criança 'tinha que morrer'

Monique e Jairinho estão presos preventivamente, acusados de envolvimento no crime. Jairinho perdeu o registro de médico, o mandato de vereador e o relacionamento. A juíza Elizabeth Machado Louro, do II Tribunal do Júri, ordenou que o ex-casal fosse levado a júri popular, mas isso ainda não ocorreu.

A morte

Henry passou o fim de semana anterior à morte com o pai, que o deixou no condomínio da mãe e do namorado na noite de domingo, 7 de março de 2021, sem lesões aparentes. Na mesma madrugada do dia 8 de março, Monique e Jairinho levaram o garoto às pressas para o hospital, onde ele chegou já morto.

Um exame de necropsia concluiu que as causas do óbito foram "hemorragia interna" e "laceração hepática" (lesão no fígado), produzidas por uma "ação contundente" (violenta). Ele tinha outras diversas lesões e hematomas pelo corpo.

No hospital, o casal disse que estava em outro quarto quando ouviu um barulho emitido pela criança e se levantou para ver o que havia acontecido. Chegando lá, teriam visto o menino caído no chão, com os olhos revirados, as mãos e pés gelados e sem respirar.