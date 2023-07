Monique Medeiros, mãe de Henry Borel, diz em áudio que pai da criança 'tinha que morrer'

Monique Medeiros, ré pela morte do filho, Henry Borel, disse em áudio enviado para uma amiga que o pai do menino, Leniel Borel, deveria "morrer". A gravação, de 3 de outubro de 2022, foi exibida nesta quinta-feira (6) pelo jornal RJTV2, da TV Globo.

No áudio, Monique demonstra ódio contra o que chama de "vingança" de Leniel, uma das principais testemunhas de acusação do processo.

"Amiga, que homem desgraçado, cara. Olha... Meu Deus... Se eu encontro ele na rua, não sei o que eu faço não. Juro. Gosto nem de pensar. Ele é pior que o MP porque ele só quer vingança. Esse homem. É ódio puro no coração dele. Tinha que morrer, infartar, ter um câncer", diz.

A acusada voltou para a prisão nesta quinta (6) por determinação do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após uma decisão afirmar que ela descumpriu medidas cautelares impostas pela Justiça.

Segundo o g1, Leniel, que está a frente da acusação, pagou um oficial de cartório para monitorar as redes sociais da Monique e comprovar que o perfil dela continuava postando, apesar das restrições judiciais. A defesa de Monique nega que as redes sociais fossem dela.

Em entrevista ao RJTV, Leniel Borel falou sobre a gravação e disse que Monique tenta criar um personagem de mulher agredida.

"Era muito difícil ver isso todo dia, receber esse tipo de informação dela que de alguma forma estava tentando criar um personagem. Monique vem tentando criar um personagem de mulher agredida, de vítima de violência doméstica e, por último, agora, ela vem criando um personagem de que ela sofria comigo a mesma coisa que ela sofria com o Jairo, que ela era uma vítima e não a pessoa que causou tudo aquilo."

CASO HENRY BOREL

Henry Borel morreu na madrugada de 8 de março de 2021, no apartamento onde morava com a mãe, Monique, e o padastro, o ex-vereador Jairo Souza dos Santos Jr, conhecido como Dr. Jairinho.

As investigações apontam que Henry morreu após agressões do padrasto e pela omissão da mãe. Henry sofreu, pelo menos, 23 lesões por ação violenta no dia de sua morte, segundo laudo médico.

Os peritos identificaram que Monique e Jairinho demoraram 39 minutos para socorrer Henry. Ele já chegou morto ao hospital.

Jairinho é réu por homicídio triplamente qualificado e tortura contra a criança, além de coação de testemunhas. O ex-vereador está preso desde 8 abril de 2021. Já Monique é acusada de homicídio triplamente qualificado na forma omissiva, tortura omissiva e falsificação ideológica.