Aquecedor foi causa de incêndio na casa de Zé Celso, aponta laudo

Um aquecedor térmico foi apontado como possível causa do incêndio que causou a morte do diretor teatral e dramaturgo Zé Celso Martinez, de 86 anos. A informação foi publicada, nesta quinta-feira (6), no laudo produzido pelo Instituto de Criminalista de São Paulo.

De acordo com publicação do jornal Folha de S. Paulo, o documento traz a hipótese como a mais provável, acrescentando que uma camisa do dramaturgo teria caído sobre o aparelho. A linha investigativa indica que os vestígios de fogo tiveram início no dormitório do apartamento 63, onde foram encontrados os restos do aquecedor.

"Não foi possível precisar a causa do evento, porém a análise dos elementos técnicos-materiais coligidos no local, levaram o relator a admitir como viável, a possibilidade de o incêndio ter iniciado, em virtude do contato entre um corpo de capacidade ígnea (aquecedor, etc.), com materiais de fácil combustão que ali existiam (tecido, espuma, madeira, etc.), o qual possivelmente deu início as chamas, tomando vulto, ocasionando o incêndio", diz trecho do laudo ao qual o jornal teve acesso.

Legenda: Imagem do laudo mostra cômodo do apartamento de Zé Celso após o incêndio Foto: Reprodução/Laudo IC-SP

O laudo será anexado ao inquérito que investiga o incêndio. Uma resposta oficial do Corpo de Bombeiros ainda é aguardada pela polícia sobre a situação do edifício em relação à documentação. Conforme o laudo, há extintores no prédio, mas não existem quadros com as mangueiras.

Além disso, a corporação confirmou que o prédio não tinha o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), documento obrigatório para o funcionamento de estabelecimentos residenciais e comerciais.

"A edificação em questão será notificada e outorgado prazo legal de até 180 dias para fiscalização. Findado este prazo, nova fiscalização será realizada com vistas ao saneamento de irregularidades", diz nota dos bombeiros.

FALECIMENTO

O ator, diretor e dramaturgo Zé Celso faleceu nesta quinta-feira (06), aos 86 anos, em São Paulo. Internado na UTI do Hospital das Clínicas, ele teve 53% do corpo atingido por queimaduras no incêndio ocorrido no próprio apartamento, na última terça-feira (4).

Nascido em Araraquara (SP), no ano de 1937, o dramaturgo dedicou a vida inteira à arte. O primeiro destaque como encenador veio na década de 1960. Por sua vez, nos anos 1970, influenciado pelas experiências da contracultura, ganhou realce como expoente da comunidade teatral.