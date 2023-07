Zé Celso é internado com 60% do corpo queimado após incêndio atingir o apartamento dele em São Paulo

O diretor teatral e dramaturgo José Celso Martinez Corrêa, 86, foi internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo, nesta terça-feira (4), após um incêndio atingir o apartamento no bairro Paraíso, na zona sul da capital paulista. Segundo o Globo, o artista está com queimaduras em 60% do corpo.

Fontes próximas a Zé Celso disseram à Folha de S. Paulo que o fogo começou na madrugada devido a um problema no aquecedor do imóvel, que teria caído no chão. Além disso, os amigos do artista informaram que ele foi intubado, com muitas queimaduras, assim que a ambulância chegou para prestar socorro.

Outras três pessoas também se feriram no incidente, mas com menos gravidade, e estão sendo atendidas em um posto de saúde.

Estado grave

À colunista Mônica Bergamo, da Folha, a sobrinha do dramaturgo, Beatriz Corrêa, disse que o estado do tio é grave. "Ele fez uma cirurgia e está indo para UTI. Precisou ser intubado. Apesar de a situação ser grave, fomos informados de que ele está estável, mas não sabemos detalhes", ela adiantou.

Bergamo apurou ainda que o marido de Zé Celso, o ator Marcelo Drummond, também foi levado ao hospital e está em observação. Isso porque, embora não tenha se queimado, ele inalou monóxido de carbono. Os dois moram em apartamentos diferentes, mas no mesmo prédio.