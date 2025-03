Fuad Noman, prefeito de Belo Horizonte, sofre parada cardiorrespiratória e está em estado grave

O prefeito Fuad Noman (PSD), chefe do Executivo de Belo Horizonte, está internado em estado grave após sofrer uma parada cardiorrespiratória na noite desta terça-feira (25). Desde 3 de janeiro, Fuad está internado com insuficiência respiratória aguda. A informação é do G1.

Conforme boletim médico divulgado na manhã desta quarta-feira (26), ele foi reanimado, mas evoluiu com "choque cardiogênico" — necessitando de doses elevadas de drogas vasoativas e inotrópicas.

A nota foi assinada por Enaldo Melo de Lima, coordenador médico do Hospital Integrado do Câncer da Rede Mater Dei de Saúde, e por Anselmo Dornas Moura, coordenador médico da UTI do Hospital Mater Dei.

Ainda segundo o comunicado, no momento ele está em respiração controlada por aparelhos, mantendo pressão com medicamentos, e insuficiência renal aguda.

Desde que tomou posse, no dia 1º de janeiro, o prefeito ficou apenas três dias no cargo. Ele participou da solenidade de forma virtual, seguindo recomendações médicas, e teve dificuldade para falar durante o discurso.

