Marido de Zé Celso, Marcelo Drummont relata resgate de dramaturgo em incêndio

O ator e diretor Marcelo Drummond, viúvo do ator, diretor e dramaturgo Zé Celso, que faleceu nesta quinta-feira (6) aos 86 anos, falou sobre a perda do amado.

Zé Celso estava internado desde terça-feira (4) após ser atingido por um incêndio ocorrido no próprio apartamento, em São Paulo.

Marcelo também foi atingido pelo fogo e precisou ser hospitalizado. Em entrevista à GloboNews, ele relembrou os momentos de resgate do incêndio. O também ator Victor Rosa ajudou a tirar Zé do local em chamas.

Legenda: Registro publicado nas redes sociais de uma amiga do casal resgata os primeiros anos do relacionamento deles Foto: Reprodução/Instagram

"Eu vi o fogo atrás no quarto. A gente puxou, o Zé deitou no chão. Eu mesmo não aguentei, deitei um pouco, eu caí, alguém me acordou porque eu cheguei a desmaiar", contou o ator.

Após acordar, Marcelo conseguiu chegar até o hall do apartamento e pediu ajuda. Zé Celso foi retirado do local e teve seu último momento com o marido.

Marcelo Drummond Ator e diretor Um vizinho apareceu e trouxe o Zé junto com o Vitor. E o Zé falava 'abre a janela, abre a janela'. Eu falei 'já tá aberta. Segurei as duas mãos dele e ele botou a perna em cima de mim. Aí chegaram os bombeiros e foi o último momento que vi o Zé

Casamento um mês antes de incêndio

Zé Celso e Marcelo selaram a união de 37 anos há exatamente um mês no Teatro Oficina, em São Paulo.

Segundo Zé, a decisão de casar foi para que o companheiro tivesse direitos legais perante a Justiça. Com a oficialização, Marcelo herdou a espólio que inclui o Teatro Oficina e a obra do dramaturgo, segundo divulgado pela colunista Mônica Bergamo.

Marcelo Drummond nasceu em Grajaú, mas cresceu na Barra da Tijuca (RJ). Ele é ator do Teatro Oficina Uzyna Uzona desde 1986. Além disso, também já participou como diretor, produtor ou iluminador de quase todas as montagens do grupo sediado no Bixiga.