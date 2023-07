Posts no Instagram de Monique Medeiros foram decisivos para volta à prisão; entenda

Publicações nas redes sociais feitas por Monique Medeiros, mãe do menino Henry, foram decisivas para que o ministro Gilmar Mendes determinasse sua volta à prisão. Ainda na decisão, foi citado o descumprimento de "medidas cautelares" impostas durante sua "prisão domiciliar". As informações são do jornal O Globo.

Medeiros é ré por torturas e homicídio do filho Henry Borel Medeiros, de 4 anos. Assim como o ex-companheiro e padrasto da criança, Jairo dos Santos Souza Júnior, o ex-vereador Doutor Jairinho, que está preso. Ambos serão levados a júri popular em data ainda indefinida.

O autor do pedido analisado por Gilmar Mendes foi o pai do menino, Leniel Borel de Almeida, assistente de acusação do processo. No documento, foram anexados alguns prints das postagens do perfil do Instagram da professora.

Veja publicações

Legenda: Monique atribui a morte de Henry aos profissionais de saúde que o atenderam no hospital. Para a defesa de Leniel Borel, isso figura como "crime contra a honra das tais testemunhas" Foto: Reprodução

Legenda: Em um dos prints, Monique diz que é uma "vergonha" a postagem de Leniel ao lado do advogado Ailton Barros, que foi candidato a deputado estadual nas últimas eleições, em que o pai de Henry estaria "usando a imagem" de Henry para "angariar votos" Foto: Reprodução

Legenda: O magistrado diz que há "imprescindibilidade do restabelecimento da prisão preventiva" ao Monique publicar que pretende sair do país Foto: Reprodução

Segundo Leniel Borel, Monique propagou “fake news” na plataforma para construir a imagem de uma boa mãe. "Sustentando a narrativa de que não tem nenhuma responsabilidade pelos crimes cometidos contra Henry”, escreveu o advogado de defesa do engenheiro, Cristiano Medina da Rosa.

O magistrado, baseado em uma decisão do Ministério Público, acredita que o uso do celular para fazer publicação na rede social configura "evidente afronta às cautelares".

Além disso, a defesa do pai de Henry alega que ele sofre uma "verdadeira perseguição" por parte de Monique.

CASO HENRY BOREL

Henry Borel morreu na madrugada de 8 de março de 2021, no apartamento onde morava com a mãe, Monique, e o padastro, o ex-vereador Jairo Souza dos Santos Jr, conhecido como Dr. Jairinho.

As investigações apontam que Henry morreu após agressões do padrasto e pela omissão da mãe. Henry sofreu, pelo menos, 23 lesões por ação violenta no dia de sua morte, segundo laudo médico.

Os peritos identificaram que Monique e Jairinho demoraram 39 minutos para socorrer Henry. Ele já chegou morto ao hospital.

Jairinho é réu por homicídio triplamente qualificado e tortura contra a criança, além de coação de testemunhas. O ex-vereador está preso desde 8 abril de 2021. Já Monique é acusada de homicídio triplamente qualificado na forma omissiva, tortura omissiva e falsificação ideológica.