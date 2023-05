Pai de Henry Borel acredita que Monique Medeiros usou o filho como isca

O pai do menino Henry, Leniel Borel, deu uma entrevista ao programa Cidade Alerta, da Record TV, após repercussão do Linha Direta, da TV Globo, exibido na última quinta-feira (18). Nela, mostrou um vídeo inédito e revelou hipótese de que o filho tenha sido usado como "isca" por Monique Medeiros para atrair Jairinho.

No registro, ela filma o cenário romântico, com vinho e luz de velas, antes de mostrar Henry brincando na banheira. O vídeo teria sido feito quando ela ainda era casada com Leniel, mas depois foi enviada para Jairinho.

Leniel Borel Pai de Henry “Parece que ela estava botando meu filho como isca. Em qual momento ela percebeu que o Jairo era uma pessoa interesseira em criança? Ouso dizer que o Jairo só foi morar com a Monique por causa do Henry, porque esse é o perfil dele, interesse na criança, e não na mulher”.

Leniel ainda especulou: “Ali pode ser que tenha sido um pedido do próprio Jairo. Filma você desnuda e filma seu próprio filho”.

Por isso, acrescentou que é importante ver as informações que tem nos celulares de ambos. “Esse vídeo tá lá. Mostra quem é a Monique, que nesse caso foi pior do que o Jairo, porque ela que tinha o dever de proteger. Tem que periciar esses celulares, porque tem mais coisa”, concluiu.

Relembre o caso

O menino Henry Borel, de 4 anos, morreu no dia 8 de março de 2021 no bairro Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Rio, ele foi vítima de torturas realizadas pelo ex-vereador da capital fluminense Jairo Souza Santos, conhecido como Dr. Jairinho (Solidariedade) e pela mãe do menino, a professora Monique Medeiros da Costa e Silva.

Henry passou o fim de semana com o pai, Leniel Borel de Almeida, e, na noite anterior à morte, no dia 7 de março, foi deixado na casa da mãe.