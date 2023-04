Novo Linha Direta apresentado por Pedro Bial ganha data de estreia na Globo

A grade de programação da TV Globo contará com o retorno do programa Linha Direta. O programa, que fez sucesso nos anos 1990 e 2000, voltará a ser exibido, após 15 anos, a partir do dia 4 de maio. A apresentação e redação final será feita por Pedro Bial.

Segundo a jornalista Patrícia Kogut, o programa será exibido toda quinta-feira após o "Cine Holliúdy", e começará por volta das 23h - onze da noite. Nessa nova fase, o público irá acompanhar semanalmente duas histórias de crimes cometidos. Um deles já solucionado pela polícia e outro ainda em aberto, com foragidos da Justiça.

Quem era o apresentador do Linha Direta?

O programa era exibido, também, nas noites de quinta-feira e teve os jornalistas Hélio Costa, Marcelo Rezende e Domingos Meirelles como apresentadores, com a última exibição sendo em 2007.