Trono inspirado em 'Game of Thrones' é inaugurado em Beberibe

Depois de Morro Branco receber o trono de ferro original de "Game of Thrones", um monumento foi inaugurado, pela Prefeitura Municipal de Beberibe, na Praia das Fontes. A ação do canal HBO aconteceu em março deste ano para promover a última temporada e levou diversos fãs até o local, formando filas imensas.

"[A Prefeitura] Resolveu presentear os fãs beberibenses, bem como os turistas que nos visitam diariamente, com um trono inspirado no original", afirmou em post no Facebook. Placas foram colocadas em diversos locais para direcionar as pessoas a encontrarem o trono, denominado pela prefeitura de "Monumento Game Of Thrones". Inclusive, as placas ressaltam que Beberibe foi escolhido como um dos seis locais do mundo para divulgar a oitava e última temporada da série.

Baseada na obra do escritor George R. R. Martin, a série, veiculada desde 2011, acabou em maio deste ano e tinha o trono como peça icônica.