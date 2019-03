Fãs fazem fila em Morro Branco, no Ceará, para fotografar trono de ferro de 'Game of Thrones'

Após a descoberta do trono de ferro oficial da série Game of Thrones em Morro Branco, centenas de fãs se deslocaram até Beberibe para ver de perto e tirar a famosa foto no trono mais disputado da série exibida pela HBO.

O item chegou ao local na quinta-feira (21) de noite, mas foi descoberto somente na manhã de sexta (22), por uma fã da série. Três pessoas da região foram contratadas como guardas do "trono de ferro cearense" e, para controlar o fluxo de pessoas no local no momento da foto, também havia duas produtoras. A ação da emissora faz parte dos preparativos para a 8ª temporada da série, que estreia no dia 14 de abril, e consistiu na distribuição de seis tronos ao redor do mundo e, felizmente, o Ceará foi um dos locais escolhidos.

O trono está nas falésias que ficam entre a Praia das Fontes e Morro Branco, e logo que a notícia se espalhou, uma enorme fila de pessoas se formou no local.

Os amigos Ítalo Cardoso, 25, Janaina Andrade, 30, Joel Moura, 24, e Tiago César, 28, chegaram até o local por volta de meio-dia, vindos de Fortaleza, e ainda estavam na fila perto das 15h, esperando o momento de sentar na cadeira e registrar a foto. "Ontem de noite a gente ficou sabendo que o trono estava aqui e nós decidimos vir", afirma Joel.

Grupo de Fortaleza passou cerca de três horas na fila para fazer uma foto com o Trono de Ferro Foto: Camila Lima

O grupo levanta teorias sobre a ação de divulgação da série. "Acho que a intenção da HBO foi mostrar os locais parecidos com os lugares da série, que remetem a Westeros e, no caso, aqui [Morro Branco] remete a Valyria. Pra gente, como é muito exclusivo, só tem 6 no mundo, também é um evento único, tipo o show do Sandy e Junior. Então, tínhamos que vir logo para poder aproveitar", comenta Tiago, rindo da comparação. Ele e o namorando Joel costumam se fantasiar com personagens da série da HBO, na época do Carnaval.

Após intervalo, organizadores tiram lona que protegeu trono de ferro em Morro Branco. Foto: Camila Lima Organizadores retiram lona que protegia trono. Foto: Camila Lima

Já Maria Suli dos Santos, 53, confessou não saber exatamente do que se tratava a cadeira, mas foi ao local acompanhar a filha, que soube da ação pelas redes sociais. "Eu nunca vi, não assisto a série, mas tô aqui no sol pela minha filha, né? Ela está lá no fim, eu só vou entrar para bater a foto dela.", brincou Suli, que mora em Beberibe.

Maria Suli, de Beberibe, acompanhou a filha até as falésias do litoral cearense. Foto: Mylena Gadela

Olavo Campos e John Kleber Sales também saíram de Fortaleza para fazer a foto no Trono de Ferro. Diferentemente da maioria dos fás, os dois acreditam que o local escolhido no Ceará não tem, necessariamente, alguma ligação com a série, porque o continente de Westeros é muito diversificado, segundo eles. "Você encontra paisagem de gelo, praia, floresta, então qualquer lugar poderia ser", afirma Olavo.

Olavo Campos e John Kleber Sales Foto: Mylena Gadelha

"De um tempo para cá, o Estado está se destacando muito na mídia internacional. [A ação] mostra uma praia bonita, o nosso lugar, o Ceará", comenta John Kleber Sales.

Quando a reportagem chegou ao local, os própios fãs estavam se organizando para manter em ordem a fila, que ficava cada vez maior. Existia uma apreensão entre eles a medida em que o tempo passava, uma vez que ia escurecendo e aumentava a probabilidade da foto não ficar boa por conta da luz. O trono será retirado do local ainda hoje à noite.