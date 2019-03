Morro Branco, no Ceará, é um dos seis lugares no mundo a receber trono oficial de Game of Thrones

Próximo da estreia da última temporada de Game of Thrones, série da HBO, o trono de ferro, peça icônica da série, está na praia de Morro Branco, em Beberibe. A ação, comandada pela emissora, espalhou seis deles ao redor do mundo e um dos locais escolhidos fica no Ceará, no Brasil.

Um vídeo com a imagem do trono foi publicada pelo perfil oficial da HBO na última sexta-feira (22). "Ajoelhe-se perante a Rainha de Valyria", diz a legenda da foto feita no município cearense e publicada pelo perfil brasileiro do canal no Twitter.

A campanha, intitulada “A busca pelo trono de ferro”, ou “ForTheThrone", em inglês, tem lançado vídeos com pistas de cada novo trono a ser encontrado.

Especulações

De acordo com os fãs, que iniciaram diversas teorias na internet nos últimos dias, cada trono estaria em um lugar representando os reinos de Westeros, continente criado pelo autor George R. R. Martin nos livros que inspiraram a série televisiva.

Foto: Reprodução/HBOBrasil

A oitava temporada de Game of Thrones estreia no dia 14 de abril e o trailer oficial já foi lançado. Confira abaixo: