Quer aprender a escalar? Fortaleza tem escola própria para a atividade e reúne amantes da aventura

Para alguns pode parecer impossível. Para outros, é só questão de aprendizado. Aos do segundo grupo – e até para quem se enquadra no primeiro – a boa notícia é que, sim, escalar uma montanha envolve não apenas dedicação, mas sobretudo a possibilidade de realizar o feito com muita segurança e prazer. Essa é a proposta da Escalada Ceará.

Nascida em 2020, a escola – única do segmento no Estado, localizada em Fortaleza – realmente dissolve toda e qualquer dúvida se é possível subir penhascos, rochedos e estruturas geológicas afins. São aulas, cursos e atividades em altura para todas as pessoas, mediados por instrutores com 12 anos de experiência no esporte.

Um deles é Iale Renan, 37. Segundo ele, a ideia falou mais alto após o início da pandemia. “Percebemos duas coisas: houve grande movimento de interessados em atividades ao ar livre, uma vez que o mundo ficou em quarentena; e que tínhamos todo o necessário para atuar, ensinando novos praticantes a escalar de forma segura e a realizar os objetivos”.

Legenda: Aulas indoor são ideais para quem deseja evoluir o nível de escalada, melhorando a performance geral Foto: Davi Rocha

Guia de escalada profissional desde 2020 e técnico e treinador de escalada certificado pela CBEscalada (Confederação Brasileira de Escalada), o instrutor situa as principais atividades ofertadas pela Escalada Ceará. São elas:

Aulas para iniciantes em ambientes outdoors (escalada em rocha) , com foco em ensinar procedimentos básicos iniciais para uma escalada segura;

, com foco em ensinar procedimentos básicos iniciais para uma escalada segura; Cursos de Escalada Esportiva ou o Curso Básico de Escalada , voltados para quem deseja ganhar independência no esporte, aprendendo a praticá-lo de forma segura;

, voltados para quem deseja ganhar independência no esporte, aprendendo a praticá-lo de forma segura; Aulas indoor (experimentais ou em planos mensais) e treinamentos planilhados, ideais para quem deseja evoluir o nível de escalada, melhorando a performance geral por meio de treinos específicos ou personalizados e desenvolvendo as musculaturas mais específicas do esporte.

Fomos conhecer esta última modalidade, a indoor – realizada em ambiente fechado e com duração média de duas horas – e, de fato, é muito possível aprender a escalar, embora haja grande investimento em musculatura corporal e em disposição para tentar quantas vezes forem necessárias até acertar. Este repórter que vos escreve que o diga: suou a camisa, mas conseguiu avançar.

Iale primeiro conduz um alongamento específico e, na sequência, já propõe alguns movimentos. Tudo acontece na Fábrica de Monstrinhos, clube de escalada com muro de boulder para treinos de escaladores, fundado em Fortaleza pelo próprio Iale e amigos.

Aos desavisados, no esquema Boulder não há utilização de equipamento de segurança. Se você cair, um super colchão é utilizado para amortecer. Além disso, as paredes são inclinadas e não ultrapassam quatro metros de altura. Escalada Esportiva e Escalada Tradicional são outros espectros da mesma prática.

Legenda: Sapatilhas apropriadas e magnésio são alguns dos elementos indispensáveis para a escalada indoor Foto: Davi Rocha

“No esquema Boulder, no lugar de equipamentos de segurança, são utilizados ‘crashpads’, espécie de colchão fabricado especificamente para amortecimento de quedas sem que o praticante se machuque. O crashpad é o ‘equipamento de segurança’ que se leva para as escaladas de boulder em ambientes naturais (outdoor). Em boulders indoor, normalmente existem grandes colchões fabricados sob medida para o muro/ginásio de escalada”.

Quais são os planos e quanto custa

Os valores são diferentes para cada atividade. Como há diversas opções, a quantia varia de R$ 99 a R$ 1.190, considerando tanto aulas para iniciantes (indoor e outdoor), quanto os cursos. Para quem está indo pela primeira vez, a indicação, claro, é de aulas para iniciantes.

Neste caso, não é necessário ter nenhuma experiência prévia com escalada. “Zero, nadinha”, reforça Iale. De acordo com ele, a única que recomendam alguma experiência prévia – especificamente escalada esportiva – são os cursos de escalada. Ou seja: é melhor ir numa aula de iniciante primeiro para aprender sobre o esporte para, então, investir em um curso.

Legenda: Para quem está indo pela primeira vez, a indicação é de aulas para iniciantes, nas quais não precisa ter experiência no segmento Foto: Davi Rocha

No mais, a pessoa deve apenas escolher o plano que mais se adequa ao objetivo dela. Eles se dividem em três formatos: 100% presenciais, híbridos (50% presencial e 50% online) e 100% online. São eles:

Beginner: Aula Experimental Escalada Indoor - Iniciantes - 1 aula presencial;

Aula Experimental Escalada Indoor - Iniciantes - 1 aula presencial; Starter: Plano Mensal de Escalada Indoor - 2 aulas presenciais + ficha de treino com exercícios à parte da escalada;

Plano Mensal de Escalada Indoor - 2 aulas presenciais + ficha de treino com exercícios à parte da escalada; Pro Climber: Plano Mensal Escalada Indoor - 4 aulas presenciais + ficha de treino com exercícios à parte da escalada;

Plano Mensal Escalada Indoor - 4 aulas presenciais + ficha de treino com exercícios à parte da escalada; Basic Online: Treino Planilhado e Personalizado de Escalada - 1 acompanhamento online + planilha de treino personalizada para escalada + ficha de treino com exercícios à parte da escalada + assessoria e suporte online do treinador e técnico;

Treino Planilhado e Personalizado de Escalada - 1 acompanhamento online + planilha de treino personalizada para escalada + ficha de treino com exercícios à parte da escalada + assessoria e suporte online do treinador e técnico; Basic Presencial: Treino Planilhado e Personalizado de Escalada - 1 acompanhamento presencial + planilha de treino personalizada para escalada + ficha de treino com exercícios à parte da escalada + assessoria e suporte online do treinador e técnico;

Treino Planilhado e Personalizado de Escalada - 1 acompanhamento presencial + planilha de treino personalizada para escalada + ficha de treino com exercícios à parte da escalada + assessoria e suporte online do treinador e técnico; Vip Exclusive: Treino Planilhado e Personalizado de Escalada - 2 acompanhamentos (1 presencial + 1 online) + planilha de treino personalizada para escalada + ficha de treino com exercícios à parte da escalada + 1 feedback por mês + análise de desempenho mensal + assessoria e suporte online do treinador e técnico + atendimento prioritário;

Treino Planilhado e Personalizado de Escalada - 2 acompanhamentos (1 presencial + 1 online) + planilha de treino personalizada para escalada + ficha de treino com exercícios à parte da escalada + 1 feedback por mês + análise de desempenho mensal + assessoria e suporte online do treinador e técnico + atendimento prioritário; Vip Supreme: Treino Planilhado e Personalizado de Escalada - 4 acompanhamentos (2 presenciais + 2 online) + planilha de treino personalizada para escalada + ficha de treino com exercícios à parte da escalada + 2 feedbacks por mês + análise de desempenho 2x ao mês + assessoria e suporte online do treinador e técnico + atendimento com prioridade máxima

Nos planos 100% presenciais, além de aula e treino, estão inclusos os valores da diária ou mensalidade do espaço, aluguel da sapatilha de escalada no número do aluno e o magnésio. Por sua vez, nos demais planos, a pessoa deve adquirir ou alugar a sapatilha à parte.

O investimento para comprar uma sapatilha depende muito da marca e modelo, mas pode variar de R$ 600 a R$ 1.800 (ou mais) um par. Além de escola de escalada, porém, a Escalada Ceará também é loja de equipamentos, o que pode otimizar a compra. Aulas outdoor para iniciantes variam de R$ 279 a R$ 659, e os cursos entre R$ 890 e R$ 1.190.

“Nossos alunos sempre recebem desconto ou brinde nas compras dos equipamentos em nossa loja, a única do Estado para venda de equipamentos de escalada”, reforça Iale. “Para aulas com iniciantes, há três cidades com maior potencial para escalada em rocha no Estado: Caucaia, Tejuçuoca e Quixadá – esta cidade-referência no Ceará, com potencial para ser referência nacional e internacional caso receba mais apoio da Prefeitura e do Estado”.

Em todas as aulas outdoor e cursos, já está tudo incluso: aluguel de equipamentos de escalada, transporte ida e volta, instrutores e guias de escalada, suporte nas trilhas, socorrista, kit primeiros socorros, resgatistas em ambientes verticais, seguro aventura e até fotos e vídeos do aluno em alta qualidade.

Já nas aulas indoor, a sapatilha e o magnésio estão inclusos. É possível escolher planos com a diária ou a mensalidade do ginásio de escalada inclusas, mas, caso a pessoa tenha o muro de escalada pessoal em casa, também é possível aula “in loco”, com desconto referente a esses valores. “Só precisa mesmo é querer e dar o primeiro passo”, estimula o instrutor.

Benefícios por todo o lado

Questionado sobre como a escalada favorece a vida de quem a pratica, Iale é direto: há desenvolvimento de diversas habilidades motoras e até psicológicas. “Podemos citar a resolução de problemas, determinação, confiança, comprometimento e consciência corporal como características psicológicas, e aumento da força, flexibilidade, mobilidade, coordenação, dentre outras, como as características físicas desenvolvidas no esporte”.

No fim das contas, o objetivo da atividade sempre é chegar ao topo ou ao fim de uma escalada por meio de um caminho específico, seja ele em ambiente indoor ou outdoor. Esse caminho é chamado de “via” ou “linha” de escalada.

Legenda: Com 12 anos de experiência, Iale Renan é capaz de fazer algo assim - o que, mediante dedicação, também pode ser feito por qualquer pessoa Foto: Davi Rocha

Iale destaca ainda que a escalada em geral, apesar de muitos pensarem o contrário, trabalha bastante os membros inferiores – dependendo da via e da modalidade de escalada. “Ou seja, pernas e abdômen são mais utilizados que os braços. Claro que também exige bastante das mãos e do braço, principalmente quando a pessoa não segue as instruções da nossa equipe”, gargalha. “Superação é sobrenome da escalada”.

Para isso, contudo, é sempre bom atentar que o primeiro passo para quem quer aprender a atividade é buscar profissionais habilitados. Se a aula for ministrada por pessoas inexperientes, a vivência pode ser traumática, com graves consequências ou até mesmo fatais, tendo em vista ser um esporte de risco.

No mais, a recomendação é que seja realizada por todas as pessoas, independentemente de idade, tipo físico ou outros atributos. Até crianças e idosos conseguem. “A faixa de idade das pessoas que já levamos para escalar vai de 4 a 81 anos”, calcula Iale.

“Queremos que o esporte seja difundido e que as pessoas descubram que a escalada existe, tanto no Estado, quanto no Brasil e no mundo. Ficamos extremamente felizes quando vemos nossos alunos e alunas desbravando escaladas mundo afora. A visão das pessoas muda completamente e quando veem uma pedra, já se perguntam: Será que dá para escalar ali?”.

Serviço

Aulas e cursos de escalada pela escola Escalada Ceará

Para realizar aulas, você pode acessar o site de agendamento; entrar em contato pelo WhatsApp; escolher a aula no catálogo do WhatsApp; ou entrar em contato pelo Instagram