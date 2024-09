Stopover: veja como fazer duas viagens pelo valor de uma

Imagine comprar uma passagem de avião para um lugar e ter a chance de adicionar uma parada no roteiro? É a proposta do stopover, benefício que permite aos viajantes conhecerem um lugar durante uma escala ou conexão que dura mais de 24 horas antes do destino final.

Ao reservar um voo, o passageiro pode optar por incluir essa parada. Algumas companhias aéreas oferecem essa opção como parte de suas tarifas, enquanto outras podem permitir que você adicione um stopover por um custo adicional.

O que é stopover e como funciona

Um stopover é uma parada em uma viagem de avião que dura mais do que uma conexão comum. Por meio dessa opção, o passageiro pode explorar uma cidade ou país adicional antes de seguir para o destino final.

A duração pode variar de algumas horas até dias, assim como também a política de cada companhia aérea. Algumas empresas oferecem stopovers gratuitos por um certo período, enquanto outras cobram uma taxa.

Dependendo do país onde você fará a parada, poder ser necessário apresentar passaporte ou visto para entrar no país temporariamente.

Diferença entre stopover, escala e conexão

O stopover é diferente de uma escala ou conexão. Um voo com escala é aquele que tem uma parada em uma ou mais cidades antes de chegar ao destino final. Durante a escala, os passageiros permanecem a bordo da aeronave enquanto outros desembarcam e embarcam.

Já o voo com conexão inclui paradas em aeroportos, onde há a necessidade de trocar de aeronave ou que os passageiros precisem passar por procedimentos de imigração e alfândega.

Ou seja, os dois tipos de voos incluem paradas rápidas, com duração de algumas horas. O stopover permite uma parada maior, normalmente acima de 24 horas, para que o passageiro possa desfrutar daquele lugar.

Quais países têm stopover

Conforme o Ministério do Turismo (MTur), o benefício do stopover no Brasil abrange as cidades de Fortaleza, Curitiba, Recife, Manaus, Belém, São Paulo e Brasília. As companhias Latam e Gol oferecem o serviço em voos nacionais.

Já para voos internacionais, a companhia Tap oferece stopover em Lisboa e Porto (Portugal), a Air France em Paris (França), a Iberia em Madri (Espanha), a Copa Airlines na Cidade do Panamá (Panamá), a Emirates em Dubai (Emirados Árabes Unidos), entre outros.

Como saber se o voo tem stopover

Para saber se um voo tem stopover é necessário consultar o itinerário no site da companhia aérea ou agência de viagens onde o bilhete foi comprado. Normalmente, as empresas informam sobre a possibilidade de stopover durante o processo de compra.

Caso a informação não esteja clara, entre em contato com a companhia aérea para confirmar se o voo oferece a parada ou não.

Como usar stopover nas suas viagens

O stopover pode ser uma estratégia eficaz para explorar novos lugares a caminho do seu destino. A seguir, confira dicas de como adquirir e aproveitar a parada: