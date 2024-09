Saiba o que pode levar na bagagem de mão em voos nacionais e internacionais

Quem compra uma passagem de avião, normalmente tem direito a levar uma bagagem de mão para a viagem. Com a crescente demanda do mercado, regras sobre a utilização de malas costumam passar por atualizações, visando a segurança e conforto nos trajetos.

As regras sobre o tamanho e peso permitidos podem variar entre as companhias aéreas. Além disso, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) determina uma série de itens que são proibidos na bagagem de mão. A seguir, entenda o que é a bagagem de mão, o limite de tamanho e peso, além da lista de itens permitidos na mala.

O que é bagagem de mão?

A bagagem de mão é a mala que pode ser levada a bordo da aeronave por um passageiro em vez de ser despachada no compartimento de carga. Há limites de tamanho e peso definidos pela Anac e pelas companhias aéreas, assim como determinações sobre quais objetos podem ser levados ou não.

É comum que os passageiros coloquem itens pessoas essenciais na bagagem de mão, como documentos e roupas.

Peso e medidas da mala de mão

A bagagem de mão deve ser obrigatoriamente acomodada nos compartimentos superiores. Por isso, as companhias aéreas determinam limites de dimensões e peso, garantindo a segurança e o conforto do voo.

Segundo a Anac, cada passageiro tem direito de levar até 10kg de bagagem de mão sem qualquer custo extra. Contudo, as empresas aéreas podem estabelecer limites para altura, largura e comprimento da bagagem.

Quando for constatado que a mala tem mais de 10kg ou que ultrapassou as dimensões definidas pelo transportador, pode ser cobrado excesso de bagagem. No geral, a bagagem de mão deve ser acomodada na cabine do avião. Porém, as companhias podem solicitar o despaches por motivos de capacidade da aeronave e segurança.

Normalmente, as empresas também permitem que o passageiro leve um item pessoal, além dos 10kg da bagagem de mão. O item pode ser uma bolsa ou mochila pequena, que deve ser acomodada embaixo do assento.

Veja as dimensões da bagagem de mão permitidas por cada companhia:

Voos Nacionais

Gol: 35 cm de largura, 55 cm de altura e 25 cm de profundidade, incluindo as rodas;

35 cm de largura, 55 cm de altura e 25 cm de profundidade, incluindo as rodas; Azul : 35 cm de largura, 55 cm de altura e 25 cm de profundidade, incluindo rodas, bolsos e alças;

: 35 cm de largura, 55 cm de altura e 25 cm de profundidade, incluindo rodas, bolsos e alças; Latam: 35 cm de largura, 55 cm de altura e 25 cm de profundidade, incluindo rodas, bolsos e alças. (O peso máximo da bagagem de mão é de 10 kg se você viajar na cabine Economy, e 16 kg se viajar na cabine Premium Economy ou Premium Business).

Voos Internacionais:

Tap: 40 cm de largura, 55 cm de altura e 25 cm de profundidade;

40 cm de largura, 55 cm de altura e 25 cm de profundidade; Airfrance: 35 cm de largura, 55 cm de altura e 25 cm de profundidade;

35 cm de largura, 55 cm de altura e 25 cm de profundidade; AirEuropa: 35 cm de largura, 55 cm de altura e 25 cm de profundidade (Modalidade Turista: 1 mala de 10kg; Business: 2 malas de 14g, dividos entre as duas);

35 cm de largura, 55 cm de altura e 25 cm de profundidade (Modalidade Turista: 1 mala de 10kg; Business: 2 malas de 14g, dividos entre as duas); AirCanada: 40 cm de largura, 55 cm de altura e 23 cm de profundidade;

40 cm de largura, 55 cm de altura e 23 cm de profundidade; KLM: 35 cm de largura, 55 cm de altura e 25 cm de profundidade;

35 cm de largura, 55 cm de altura e 25 cm de profundidade; American Airlines: 36 cm de largura, 56 cm de altura e 23 cm de profundidade;

36 cm de largura, 56 cm de altura e 23 cm de profundidade; Avianca: 35 cm de largura, 55 cm de altura e 25 cm de profundidade.

O que pode levar na bagagem de mão?

A Anac determina quais itens podem ser levados dentro da bagagem de mão:

Roupas, calçados e objetos pessoais,

Artigos de higiene pessoal ou medicinais;

Aeronaves não tripuladas (drones, RPA, VANT);

Agulhas de tricô e crochê;

Alicates de unha e cutículas;

Barbeadores descartáveis e lâminas em cartucho;

Patins;

Raquete de tênis;

Tesouras com ponta reta ou arredondada e lâminas de comprimento inferior ou igual a 6cm medidos a partir do eixo;

Skate;

Vara de pesca;

Seringas e agulhas.

Confira a lista completa clicando aqui

É importante ter em mente que o transporte de líquidos na bagagem de mão possui regras específicas para voos no Brasil e para voos internacionais. As orientações podem variar dependendo da companhia aérea.

Por exemplo, em voos internacionais é comum que as empresas determinem que os líquidos devem ser transportados em frascos de até 100 ml, dentro de um saco ou embalagem plástica transparente e vedada, com capacidade máxima de 1 litro.

O que é proibido levar dentro do avião

Já os itens proibidos são:

Materiais explosivos e inflamáveis;

Substâncias químicas e tóxicas

Armas brancas longas (espadas, punhais, adagas, etc);

Armas de fogo de qualquer tipo;

Armas de choque elétrico;

Armas de brinquedos;

Bebidas alcoólicas contendo mais de 70% de álcool por volume;

Pesos para uso em exercícios físicos e fisioterapia (ex: barras, halteres e anilhas);

Tacos de beisebol, polo, golfe ou sinuca.

Confira a lista completa clicando aqui