Artista Wallace Pato denuncia racismo em hotel de Amsterdã: 'Não aceitamos pessoas negras'

O pintor brasileiro Wallace Pato usou o Instagram para denunciar uma mensagem do Hotel Plantage, localizado em Amsterdã, informando o cancelamento de uma reserva. Ele afirma que a decisão do hotel foi motivada por racismo. O caso aconteceu no dia 17 de outubro e ele divulgou a situação na última quarta-feira (30).

"Olá, sua reserva foi cancelada! Desculpe, mas não aceitamos pessoas negras no hotel", diz a mensagem enviada pelo Hotel Plantage, na plataforma Booking. Em nota, o estabelecimento disse que a reserva nunca chegou a ser cancelada, apesar do e-mail.

Veja postagem:

Na rede social, o pintor recebeu diversas mensagens de apoio e chegou a agradecer o apoio dos seguidores.

Queria agradecer o apoio de tanta gente, fico feliz de não estar sozinho. Essas mensagens são um abraço no peito! Tentamos resolver tudo de forma tranquila, várias vezes. Temos print de tudo. Mas não quiseram, inclusive não nos devolveram o dinheiro até agora e nos deixaram sem resposta todo esse tempo. Responderam só após a postagem, mesmo assim sem tocar no assunto reembolso Wallace Pato Pintor

O que diz o hotel?

Legenda: Hotel Plantage, prédio branco da esquina Foto: Reprodução/Instagram

Em publicação no Instagram, o Hotel Plantage disse ter pedido que a plataforma Booking, onde a reserva foi feita, investigue o episódio.

"Isso não veio do nosso hotel ou do Booking.com, e descobrimos que um esquema de phishing estava por trás. Sendo uma empresa com mais de 17 nacionalidades, também ficamos chocados com isso e pedimos à Booking.com que investigasse o assunto", diz a nota do hotel.

A plataforma enviou resposta ao jornal O Globo declarando não compactuar com a situação: "A Booking.com não tolera nenhum tipo de discriminação. Estamos investigando o caso em questão junto à acomodação para garantir que todas as providências sejam tomadas".

Ainda segundo o hotel, o brasileiro foi procurado depois que a mensagem foi enviada e avisado que a reserva não havia sido cancelada. "Ele mencionou que não sabia em que e em quem acreditar", acrescentou o hotel.