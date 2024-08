Qual o melhor seguro-viagem? Veja como escolher o seu para 2024

Passagens, hospedagens e roteiros são algumas das principais preocupações dos turistas durante o planejamento de viagens. No entanto, um detalhe essencial costuma passar despercebido: o seguro-viagem.

Embora a contratação do serviço significa um gasto a mais no orçamento, o seguro oferece auxílio para uma série de situações imprevistas. Além disso, há países que exigem a contratação do serviço aos visitantes, visando evitar problemas relacionados a possíveis despesas hospitalares em casos de doença e acidentes.

O QUE É O SEGURO-VIAGEM?

O seguro-viagem visa a cobertura de gastos imprevistos durante uma viagem, o que geralmente inclui despesas médicas e hospitalares, cancelamento de viagem, bagagem perdida e acidente de voo, podendo ser contratado nacional ou internacionalmente.

Normalmente, o contratante paga um valor para ter acesso ao seguro, que varia conforme o destino e duração da viagem. Então, a seguradora fica responsável por fazer eventuais reembolsos caso o viajante tenha despesas emergenciais cobertas pelo serviço.

POR QUE CONTRATAR UM SEGURO-VIAGEM?

Contratar um seguro-viagem traz mais segurança ao viajante, tendo em vista que o serviço oferece cobertura para emergências médicas e outras situações imprevisíveis.

Os custos com hospitalização, medicamentos, cancelamentos de voos podem ser altos, especialmente em países que não tem sistema público de saúde gratuito. Portanto, aderir ao seguro-viagem previne o contratante de ter que arcar com gastos elevados.

Outra vantagem é a proteção contra cancelamentos, perda ou danos de bagagens. Alguns serviços oferecem reembolsos nesses casos, então o contratante terá o suporte que precisa.

COBERTURAS DO SEGURO-VIAGEM

As coberturas oferecidas por um seguro-viagem variam conforme a apólice e a seguradora, mas geralmente inclui:

Cobertura para despesas médicas e hospitalares;

Assistência farmacêutica para reembolso de medicamentos prescritos por um médico no destino da viagem;

Atendimento odontológico emergencial quando necessário;

Reembolso dos custos em casos de cancelamento de viagens por motivos inclusos na apólice;

Compensação por perda, roubo ou danos à bagagem;

Reembolso de despesas necessárias em caso de atraso na entrega da bagagem;

Cobertura para despesas de repatriação de corpo em caso de morto.

QUAL SEGURO-VIAGEM ESCOLHER?

Há uma série de fatores a serem considerados na hora de escolher o melhor seguro-viagem, como o destino, a duração e necessidades especiais do viajante. A seguir, confira algumas dicas para escolher o serviço adequado.

1. Verifique as regras do destino

O primeiro passo é identificar se o seguro-viagem é obrigatório no destino da viagem. Algumas nações exigem que os turistas tenham um seguro com cobertura médico hospital com valores definidos. Portanto, tenha atenção as regras do seu destino para contratar os valores corretos.

2. Confira a cobertura

Analise o que está incluso no seguro. Alguns possuem benefícios além da cobertura de despesas hospitalares, como compensação por perda de bagagem. Caso o passageiro planeje despachar malas com itens valiosos, pode ser uma boa opção contratar um seguro que cubra possíveis roubos ou danos à mala.

3. Reputação da seguradora

Pesquise a reputação das seguradoras que têm interesse. Busque plataformas como “Reclame Aqui” e verifique a avaliação que clientes já fizeram da empresa.

4. Necessidades especiais

Caso tenha necessidades específicas, opte por um seguro-viagem que cubra a demanda. Pessoas com deficiência, por exemplo, devem buscar planos que ofereçam assistência médica especializada.

5. Compare os seguros

Após verificar as principais opções do mercado, compare os seguros, destacando fatores como preço, cobertura, benefícios e popularidade da seguradora.