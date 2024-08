Parque Nacional de Ubajara: tudo o que você precisa saber antes de ir

Está planejando uma visita ao Parque Nacional de Ubajara? Localizado no interior do Ceará, o local é oferece diversos atrativos para quem busca maior contato com a natureza ou turismo de aventura.

Conhecido por suas imponentes formações geológicas, o Parque oferece trilhas, cachoeiras, grutas e mirantes. Confira a seguir tudo o que você precisa saber para aproveitar ao máximo a viagem.

Onde fica o Parque Nacional de Ubajara?

O Parque Nacional de Ubajara é uma Unidade de Conservação Federal de Proteção Integral situada no estado do Ceará. Ele se estende pelos municípios de Ubajara, Tianguá e Frecheirinha.

O local fica há aproximadamente 326 km de Fortaleza e o trajeto é normalmente feito de carro ou ônibus.

Legenda: Parque Nacional de Ubajara possui diversas cachoeiras Foto: Alex Lima

Como ir para Ubajara de Fortaleza?

Saindo de Fortaleza, o acesso se dá pela BR-222 até o município de Tianguá. Em seguida, siga pela Rodovia da Confiança CE-187 por 15 km de Rodovia asfaltada até a cidade de Ubajara, pela estrada do teleférico, por 2 km, também pavimentada.

Outra opção é pegar a Rodovia BR-020 até a cidade de Canindé. Depois siga por mais 106 km pela Rodovia Estadual CE-257 até Santa Quitéria. Em seguida, pegue a CE-463, passando por Varjota e Reriutaba. Ao chegar em Guaraciaba do Norte, siga pela CE-187 passando por São Benedito e Ibiapina até chegar em Ubajara.

Outra opção é viajar de ônibus pela empresa Guanabara, saindo de Fortaleza com destino a Ubajara. O trajeto varia de 7h a 7h50min, conforme informações do site da companhia. O valor do trecho é a partir de R$ 84,58.

Qual é a melhor época para viajar para Ubajara?

Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o fluxo de visitação ao Parque Nacional de Ubajara é intenso durante os períodos de férias escolares e feriados prolongados. Quem prefere um ambiente mais calmo, a melhor época para visitar o Parque é durante os meses de fevereiro a junho, com exceção dos feriados de Carnaval e Semana Santa, quando a visitação é em média de 1.500 visitantes por dia. O período de agosto a novembro também costuma ser tranquilo.

Por estar localizado no leste da Serra da Ibiapaba e no topo da encosta, o Parque apresenta dois períodos climáticos bem distintos: um chuvoso e outro praticamente sem precipitações. Entre janeiro e junho, a região costuma receber mais chuvas e tem temperaturas relativamente mais baixas. Entre julho e dezembro praticamente não há chuvas, afirma o ICMBio.

Legenda: Local conta com mirantes com vistas exuberantes

Que horas abre o Parque Nacional de Ubajara?

O Parque Nacional de Ubajara funciona de terça a domingo e feriados, das 8h às 17h.

Atrações do Parque Nacional de Ubajara

Conhecido por sua impressionante beleza natural, o Parque Nacional de Ubajara possui uma rica biodiversidade. No local, já foram registradas 418 espécies de plantas, incluindo árvores centenárias, e mais de 260 espécies de vertebrados.

Para adentrar no Parque, não há cobrança de ingresso, mas é necessário contratar guias nos passeios pelas trilhas e visita à Gruta de Ubajara. Os valores dos condutores, informados no site do ICMBio, variam de R$ 10 a R$ 50, a depender do tipo de trilha.

Legenda: Trilha da Samabaia é uma das opções no Parque Nacional de Ubajara Foto: Fabiane de Paula

A seguir, confira as principais atrações do Parque.

Mirante da Gameleira

A trilha da Samambaia leva os visitantes até o Mirante da Gameleira, com uma vista direta para a Cachoeira do Cafundó. Durante o trajeto, de aproximadamente 1.250 metros, os turistas percorrem a floresta úmida e encontram locais como o Jardim das Samambaias. Na região, também há arvorismo, um passeio em trilhas instaladas em árvores, localizado sobre o Olho d'água da Pedreira.

Teleférico

Após passar por uma revitalização recentemente, o teleférico é uma das principais atrações do local, sendo o principal meio de acesso à Gruta de Ubajara. Percorrendo cerca de 550 metros, a jornada leva aproximadamente 3 minutos para conectar as estações Monte e Gruta.

A estação superior possui um mirante deslumbrante com vista panorâmica da encosta e das cachoeiras Cafundó, Gavião e Murimbeca. O acesso ao transporte é gratuito.

Legenda: O teleférico, ou bondinho, tem acesso gratuito, com capacidade de 8 pessoas por cabine, por ordem de chegada Foto: Marcelino Junior

Cachoeira do Cafundó

Com quase 90 metros de altura, a Cacheira do Cafundó é a mais visitada do Parque, segundo o ICMBio, e é a primeira a ser visitada na trilha Circuito das Cachoeiras. Com quase 90 metros, ela está situada na borda dos paredões do Parque Nacional e nasce no encontro das nascentes do Riacho Bela Vista.

Gruta de Ubajara

Outra atração é a Gruta de Ubajara, que possui uma extensão mapeada de 1.120 metros, dos quais 450 estão abertos à visitação e apresentam um desnível de 35 metros de profundidade.

O interior da Gruta é iluminado por refletores alimentados por energia elétrica. Além do teleférico, é possível acessar a gruta pela trilha Ubajara Araticum, que começa na trilha da Samambaia, com aproximadamente sete quilômetros e considerada de nível pesado.

Durante o percurso, os visitantes podem apreciar a transição entre a mata úmida e a caatinga, além de aproveitar diversos atrativos do Parque, como o Mirante da Gameleira, o Arvorismo, o Jardim das Samambaias, a Cachoeira do Cafundó e o Rio das Minas.

Legenda: Gruta atrai diversos visitantes até a região Foto: Gentil Barreira

Cachoeira do Gavião

A Cachoeira do Gavião tem uma exuberante queda de quase 100 metros e é um atrativo bastante visitado na maior parte do ano.

Centro de Visitantes

O Centro de Visitantes é o espaço ideal para conhecer a história de criação do Parque Nacional de Ubajara e conferir objetos do artesanato local. Também há registros arqueológicos e espeleológicos, como a réplica do crânio do Urso Fóssil, e a maquete 3D da Gruta de Ubajara.

Legenda: Centro de Visitantes disponibiliza objetos do artesanato local Foto: Marcelino Junior

Mirante do Pendurado

Em frente ao Centro de Visitantes, há o Mirante do Pendurado, com uma vista privilegiada do Morro do Pendurado, que abriga as grutas do Urso Fóssil e Pendurado.